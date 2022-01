Leipzig

Der deutsche Wald verändert sich. Seine Entwicklung reicht vom Lebensraum der Tiere und Jagdrevier der Menschen über den Austragungsort von Märchen und Fernsehkrimis zum „Mythos Wald“. Der steht in diesem Jahr im Zentrum einer Sonderausstellung der Emder Kunsthalle. Vom „Flüstern der Blätter“ ist im Untertitel die Rede. Und vielleicht liegt es an diesem Flüstern, dass der Mensch den Wald vor Bäumen nicht mehr hört.

Möglich auch, dass dem Förster Peter Wohlleben eine Mitschuld nachzuweisen ist, der in seinem Bestseller das „Leben der Bäume“ als „geheim“ bezeichnete und dennoch verriet, „was sie fühlen, wie sie kommunizieren“.

Für Füße und Psyche

Inzwischen steigt man nicht mehr zum Pilzesammeln ins Unterholz, sondern zum „Waldbaden“, zum „Eintauchen in die Natur“. Dass Kurse angeboten werden für die Ausbildung zum Waldbademeister, sägt am Ast des leichtfüßigen, also unbedarften Waldbesuchs: „Du erfährst, was Barfußgehen mit deinem gesamten Organismus anstellt und wie es sich positiv auf deine Stimmung und deine Psyche auswirkt.“

Da wird der Wald auf andere Weise missverstanden als seine Dorfrandbewohner, denen Stadtleute gern etwas Hinterwäldlerisches nachsagen, während sie eine Petition für gewaltfreies Holzhacken unterschreiben und nachhaltig behandelte Scheite so achtsam in ihren Innenstadtkamin stapeln, als träten sie tatsächlich mit ihnen in Dialog.

Das wird Folgen haben. „Walderlebniswelten“ werden wie Pilze aus den Moosen schießen. Förster und Tiere aber müssen draußen bleiben, um einen Mythos nicht zu beschädigen – den von der unberührten Natur.

Von Janina Fleischer