Leipzig

Wer wissen will, wie die Jugend spricht, wird bei der CDU fündig. Natürlich nicht bei der CDU direkt, sondern bei ihrer „Zerstörung“ durch den Youtuber Rezo. Der ist zwar bald 30, hat aber blaue Haare. Teil 1 seiner „Zerstörung der CDU“ hat 2019 vor der Europawahl die Republik erschüttert, Teil 2 vor einer Woche etwas weniger.

Gestaltet ist das Video, wie man das macht, wenn Aufklärung nicht langweilen soll: Auf einem Musikteppich tanzen gestische Unterstreichung und grafische Abwechslung mit Fotos, Filmchen und Stichworten. Man wünscht sich, sie würden etwas mehr chillen. Denglisch tritt als Mischung aus Satzbau und Vokabeln auf, weniger in der fahrlässigen Variante, wonach etwas Sinn mache statt habe und jemand einen Punkt habe, statt ihn zu machen.So wirkt das jung, so wirkt das frisch.

Rezo ist mit Fakten am Protestieren

Es geht um die Klimakrise, und das hört sich wie folgt an: Waldbrände „kicken in den letzten Jahren auch ziemlich rein“, die Krise ist „auch hier schon am Start“. Ihre Folgen treten „krasser“ auf, und „wie unfassbar nachgewiesen“ die Ursachen sind, zeigt Rezo sehr „literally“, ist mit Fakten „am Protestieren“.

Das ist nahe an der Zielgruppe, die sowieso viel über Klimawandel weiß und fassbar erhellend. Dahingehend nämlich, dass sich Jugendsprache bei U30 mit Formulierungsgewohnheiten der Ü50 mischt. Da zeigt sich „mega“ recht „closed“ mit „kacke“. Derbe, geil und smart kommen flüssig über Rezos Lippen, zehn Wörter aber fehlen: die für das Jugendwort des Jahres Nominierten. Noch bis Montagabend kann abgestimmt werden. „Sheesh“ steht als Ausdruck des Erstaunens auf der Liste. Bei Rezo heißt das: Wow!

Von Janina Fleischer