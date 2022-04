Leipzig

Es gibt Menschen, die träumen in Schwarz-Weiß. Es gibt Menschen, die träumen von Sigmund Freud. Und es gibt Ina Müller. Die träumt auf Platt. Das liegt an ihrer Herkunft. Dialekt liegt meist an der Herkunft: der sozialen oder der geografischen. Und immer ist er eng verbunden mit Vorurteilen. Guten oder schlechten, jedenfalls überlieferten.

So werden wir eher einen Bundeskanzler erleben, der Kevin heißt, oder eine Kanzlerin namens Chantal, als dass ein Sächsisch sprechender Mensch das Amt begleitet,wie Sachsen „bekleiden“ in falscher Auslegung des Hochdeutschen aussprechen. Ja, auch im Gewandhaus-Sächsisch wechseln Konsonanten vom Harten zum Weichen und umgekehrt.

Von den Sch’tis“ lernen

Im Wesentlichen dient ein Dialekt dazu, sich von anderen abzugrenzen. Mal vom Nachbardorf, mal vom Dorfnachbarn. So etwas will natürlich gepflegt werden. Ein Blick nach Frankreich, auf die französische Filmkunst zeigt, mit wie viel Zärtlichkeit und Komik derlei betrachtet werden kann. Die Filmkomödie „Willkommen bei den Sch’tis“ war damit außerordentlich erfolgreich. Da wird ein Postbeamter in den Norden strafversetzt, wo die Ureinwohner als zurückgeblieben und kulturfern gelten. Von ihrer Sprache ganz zu schweigen.

Aus diesem Norden stammt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, und wenn es zum Beispiel um die rechte Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen geht, greift er zum Dialekt seiner Heimat, dem Ch’ti. Er spricht dann von „carabistouilles“, was Langenscheidt und Kollegen mit „dummes Zeug“ übersetzen. Wenn’s drauf ankommt, bringt der Dialekt die Dinge auf den Punkt.

Von Janina Fleischer