Leipzig

Schriftsteller schreiben, um etwas zu verbergen. Sich. Thomas Pynchon, am Sonntag 85 Jahre alt, braucht keine Nominierung, um nicht bei Preisverleihungen zu erscheinen. Ohne Nominierung aber fiele kaum auf, dass er nicht da ist. Und wäre er nicht so bekannt dafür, unbekannt zu sein, fehlten niemandem die Interviews, die er nicht gibt. Auch Fotografieren lässt er sich so wenig wie der Streetart-Künstler Banksy, der sich mit jedem Graffito neu als Phantom in Erinnerung bringt.

Pynchon hat Physik und Literatur studiert und so doppelt drauf, da und gleichzeitig nicht da zu sein. Sein Kollege Jonathan Lethem sagte über ihn und seine Romane einmal etwas sehr Schönes: „Niemand weiß, was es heißt, Pynchon zu lesen. Herauszufinden, was es heißt, Pynchon zu lesen, ist wie Pynchon zu lesen. Man ist damit niemals fertig.“ Neben Preisverleihungen unterläuft der ewig Flüchtige ein weiteres Gesellschaftsspiel: ihn ausfindig zu machen in seinen Geschichten.

Die Tricks der Geheimniskrämer

„Die Erzählung lenkt den Leser vom Eigentlichen ab. Sie lenkt ihn von mir ab“, hat die Schriftstellerin Judith Hermann in dieser Woche in der ersten ihrer drei Frankfurter Poetikvorlesungen gesagt. Dies sei ein Zaubertrick: „Der Leser sieht dem Hokuspokus des Zauberers zu und verpasst den Trick.“ Geschichten, sagt Judith Hermann, seien „ein Schutzraum für die Erzählerin“.

Dort ist sie sicher – und zugleich nicht sicher. Schriftsteller lüften keine Geheimnisse, sie erschaffen welche. Und treten sie vor die Tür des Privaten, tragen sie gern die Garderobe ihrer Figuren. So liegt der Witz jeder Lektüre auch darin, das Leben Fremder anzuprobieren, ohne ein Phantom zu entblößen.

Von Janina Fleischer