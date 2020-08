Leipzig

Haben Sie heute schon Ihre Mitte gefunden? Für die einen ist das Jahr mehr als halb rum, für andere nur halb num. Doch rum wie num: Die Gesellschaft hat in dieser Zeit ihre Mitte gespürt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung.

Zwar wurden an den Rändern Verwerfungen deutlicher, aber hey: Die Stimmung stimmt. Die Menschen bewerten den sozialen Zusammenhalt im Frühsommer positiver als zum Jahresbeginn. Dazwischen lagen Lockdown und das Beschwören einer Solidarität, die es ja ein, zwei Wochen tatsächlich gab.

Anzeige

Geheimes Kräuterwissen

Solidaritätsimpulse reagieren auf die Not der anderen. Diesmal war’s auch ein bisschen die eigene, was seine Entsprechung darin findet, dass das Zusammenwachsen am besten im Auseinandergehen funktioniert. Abstand führt zurück zum Individuum.

Weitere LVZ+ Artikel

Und zur Natur: Trimm-Dich-Pfade erleben inzwischen ihren dritten Frühling. Auch können Erwachsene beim Wildniscamp „Lebendiges Naturhandwerk“ nicht nur ihr Wildkräuterwissen auffrischen und „Rindengefäße herstellen“, sondern „Zwirnen und Schnüre drehen“. Dazu kam man ja bisher kaum.

Pfad zur Identität

Derlei findet selbstverständlich im Wald statt. Dein neuer Freund und Heiler. Sein großer Vorteil: Er ist draußen. Und er bietet Platz für alles: Mücken, Pilze und Kultur. In einem Waldstück in Darmstadt wird am Wochenende der „10. Internationale Waldkunstpfad“ eröffnet, diesmal unter dem Motto „Kunst/Natur/Identität“.

Zum Angebot gehören ein begehbares U-Boot und eine überdimensionierte Spinne aus Holz sowie ein Audioguide auf dem Smartphone. Man kann sich darin verlieren. Oder finden.

Von Janina Fleischer