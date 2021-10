Leipzig

Gut und Früher liegen dicht beieinander. So wärmen sie sich gegenseitig. Aber nicht immer. Zum Beispiel im Lesungsgewerbe. Gab sich das Publikum früher damit zufrieden, dass Autorin oder Autor im Lichtkegel einer Leselampe sitzen und tun, wozu sie geladen sind, also lesen, darf es heutzutage etwas mehr sein. Ein Diavortrag vielleicht, getarnt als PowerPoint-Präsentation. Oder etwas mit verteilten Rollen? Musik wäre gut. Hauptsache, es kann Entertainment genannt werden und muss nicht „Wasserglas-Lesung“ heißen.

Die „Wasserglas-Lesung“ nämlich stand zuletzt für langweilig und großväterlich und damit auf einer Stufe mit Tanztee, Kurkonzert und Club der Volkssolidarität. Inzwischen aber bitten die Autorinnen und Autoren wieder darum. Um die Möglichkeit zu lesen sowieso, vor allem aber ums Wasserglas. Noch lieber um die Flasche.

Über 30-Jährige können länger

Das hat nichts mit Altersdurst zu tun. Im Gegenteil. Senioren trinken viel zu wenig. Die Jugend aber: säuft. Wo sie geht und wo sie steht und wo sie sitzt, hat sie Wasser bei sich. Längst nicht mehr nur bei Lesungen. So wie Musikanten immer schon ein Bier am Fuße des Mikrofonständers bereithalten, positionieren Bühnenschaffende heute ein stilles Wasser in Reichweite. Und sie trinken daraus wie ein Triathlet in der Wüste. Allerdings überfällt dieser Durst nur unter 30-Jährige, ältere Künstler schaffen weit über eine halbe Stunde ohne Boxenstopp.

Man muss keine Kaffeesatz-Lesung besuchen, um sich auszurechnen, wohin das führt. Zur Toilette. Und so wird nicht mehr viel Wasser die Kanalisation hinabfließen, bis die WC-Lesung das neue Entertainment ist.

Von Janina Fleischer