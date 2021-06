Leipzig

Die Heimat hat sich rar gemacht. Sie blieb zurück hinter einer Pandemie, die keine Grenzen kennt. Dies kann für Heimat ebenfalls zutreffen, nämlich wenn sie in der Musik gefunden wird oder im Geist. Meist aber wird sie dann doch mit Herkunft in Verbindung gebracht oder mit einem Zuhause, weshalb der Begriff emotional und politisch überladen ist.

Heimat – das klingt nach Westfilm und Ostlied. Weil im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe seit dem Wochenende die Ausstellung „Heimaten“ zu sehen ist, betonen die Organisatoren auf ihrer Website den Sanierungsbedarf des Wortes. Die Verwendung des Plurals Heimaten sei „im alltäglichen Sprachgebrauch noch ungewohnt“, dennoch „dringend notwendig“.

Felix Räuber sucht den Klang der Heimat

Dabei ist es gar nicht die Grammatik, die an Grenzen stößt. Für mehr Pluralismus werden in der Ausstellung Fragen gestellt und die Smartphone-Antworten der Besucher an die Wände projiziert, was eine willkommene Beteiligung darstellt und den Heimat-Effekt von Kommunikationstechnik verstärkt.

Nach einem Klang der Heimat sucht Felix Räuber. Der Musiker und einstige Frontmann der Band Polarkreis 18 tut es dort, wo er den „Soundtrack der Heimat“ vermutet: in seiner Heimat. Für das Musik- und Filmprojekt streift er durch Sachsen. Die Choräle der sorbischen Osterreiter hat er bereits konserviert.

Auch Sächsische Schweiz, Zittauer Gebirge und Braunkohlebagger werden abgehört. Und die Bäume natürlich, Flüsse, der Wind. Sogar Stille. Was auf dem Land möglich ist, stößt in der Stadt schnell an Grenzen. Hier gilt schon als Heimat-Kunde, wer um die Ecke einkauft statt bei Amazon.

Von Janina Fleischer