Leipzig

Sollte es zwischen Ost und West in Deutschland so etwas wie Gemeinsamkeiten geben, dann ist es das Süd-Nord-Gefälle. Fachleute messen das anhand der Arbeitslosenquote, und demografisch sieht es nicht besser aus.

Das Sorgenbundesland Brandenburg will zwar „Klemmkuchenbacken“ als immaterielles Kulturerbe vorschlagen und kann auf ein erhebliches Sonnenblumen-Vorkommen verweisen, doch mangelt es an Regen und Langohren. Während sich bundesweit 16 Feldhasen auf einem Quadratkilometer aus dem Weg hoppeln, sind es in Brandenburg nicht einmal halb so viele. Da es sich um Einzelgänger handelt, dürften sie sich besonders wohlfühlen, können dieses Glück aber eben mit nur wenigen teilen.

Räucherhasen müssen Blüten rauchen

Man möchte nicht in seinem Fell stecken, schon gar nicht jetzt, zur Osterzeit, wo der Hase für alles verantwortlich gemacht wird – und am Ende in die Röhre schaut. Dieses Schicksal teilt er mit dem Lamm. Das allerdings muss nicht Eier in Nestern verstecken, was sowieso die Kinder verwirrt, die eben noch glaubten, dafür sei das Huhn zuständig oder in aufgeschlossenen Familien auch mal der Hahn oder eben eine Legebatterie.

Es kommt noch ärger. Im Erzgebirge, wo sie der Zeit so sehr hinterher sind, dass es wie ein Vorweglaufen aussieht, müssen Räucherfiguren schon wieder ackern, dass die Esse qualmt. Den Männern steckt das Weihnachtsfest noch in den Knochen, drum greifen im Ostergeschäft „Räucherhasen“ zur Zigarre. Die saisonal angepassten Räucherkegel duften nach „Flower & Fruits“ und „Blütenbouquet“. Wer Cannabis dazugibt, kann Brandenburgs Hasen husten hören.

Von Janina Fleischer