Leipzig

Wer in den zurückliegenden Monaten Bahn gefahren ist, weiß, dass sie eine Alternative zum Flugzeug sein kann. Zum Beispiel muss niemand auf den Imbiss aus dem Convenience-Food-Container warten, sondern kann ihn selbst im Bordbistro kaufen. Etwas anderes aber vermag kein Verkehrsmittel der Welt zu ersetzen: die Pre-flight Safety Instruction Demonstration. Kurz: die Einstimmung der Passagiere auf Abstürze, Notwasserungen, plötzlichen Druckverlust.

Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter haben dafür eine Choreographie einstudiert, aus der von Flugangst geplagte Passagiere ohne hinzuschauen mehr herauslesen können als Hellsehende aus den Prophezeiungen des Kollegen Nostradamus.

Warnen, mahnen, nerven

Das Begleitpersonal tanzt die Katastrophe, wobei es die Lage der Notausgänge betont und Gesten voller Anmut wagt für das Finden der Wege dorthin. Für den richtigen Sitz der Sitzgurte gibt es ebenso eine Gebärde wie für das Herabziehen der Sauerstoffmaske. Zum Höhepunkt gerät das Auffinden der Schwimmweste.

Es geht ums Gefühl. Um das Sicherheitsgefühl. Das hat einen neuen Stellenwert, seit sich niemand mehr sicher fühlen kann, nicht einmal mehr im Theater. Die Bühnen warnen, mahnen und nerven. Augenzwinkernde Erinnerungen daran, die Mobiltelefone „nach der Vorstellung wieder anzuschalten“ grenzen an Vernachlässigung der Aufsichtspflicht angesichts neuer Gefahren beim Kulturbesuch in Pandemie-Tagen. Wer nach den Einlasskontrollen vergessen hat, dass von allen höchste Gefahr ausgeht, wird in Durchsagen daran erinnert. Schöner wäre, Theaterbegleiter würden den Alpdruck tanzen.

Von Janina Fleischer