Leipzig

Wenn der Ortsname Wandlitz fällt, bekommen noch immer einige Menschen Schnappatmung, weil das schöne Dorf am schönen See einst synonym für die DDR-Regierung, die in Wirklichkeit ein paar Kilometer entfernt im Wald ein Mäuerchen gezogen hatte. Bei anderen wiederum löst die Erwähnung der Fachrichtung Zahnmedizin Fluchtreflexe aus.

In der Wandlitzer Zahnarztpraxis von Anne Heinz könnten all diese Ängste aufeinandertreffen, es ist aber ganz anders. Denn die 32-Jährige betreibt ein „Dentiland“. Das Wort erinnert an Disneyland, und genau so ist es auch gemeint. Die Arzthelferinnen fallen mit Micky-Maus-Ohren und Feen-Flügeln auf, die Zahnärztin selbst überzeugt im Kostüm der Eiskönigin Elsa. Das Wartezimmer sieht aus wie eine Baumhöhle, die Spritze mit Betäubungsmittel heißt „Schlafwasser“.

Vom Zockerparadies zu Dr. Silberzahn

„Dentiland“ ist, man ahnt es, eine Zahnarztpraxis für Kinder. Auch hier wird viel geweint, allerdings nicht aus Angst oder Schmerz, sondern weil die Kleinen nicht wieder wegwollen aus diesem Paradies. Warum gibt es so etwas eigentlich erst jetzt, fragt man sich da, und, viel wichtiger: warum nicht für Erwachsene? Schließlich neigen auch über 18-Jährige dazu, Zahnarztpraxen zu meiden, was sich später böse bis sehr böse rächen kann. Und Anne Heinz muss ihre kleinen Patientinnen und Patienten schließlich irgendwann in die Realität entlassen, vom „Dentiland“ in die dentale Folterkammer.

Im Grunde dient der ganze Märchenzauber der Ablenkung. Aufs „Dentiland“ könnte ein Zockerparadies folgen, wo um jeden Zahn gespielt wird. Für die Dritten öffnet sich die Schlagerwelt von Dr. Silberzahn.

Von Janina Fleischer