Leipzig

Zu den zeitraubenden Lebens-Projekten gehört das Warten auf den richtigen Zeitpunkt. Das Erlernen sozialverträglicher Pünktlichkeit ist ein Klacks gegen das Abpassen jenes Moments, der als der perfekte gilt. Die einen jagen ihm nach, andere treiben ihn vor sich her, so ist ein großes Gejage und Getreibe in der Welt, außer jetzt.

Jetzt, da Advent auf eine Art Ausnahmezustand trifft, wäre ein guter Zeitpunkt, die Suche nach dem guten Zeitpunkt aufzuschieben auf einen besseren. Denn alles, was geschieht, kommt zu früh oder zu spät.

Einstieg ins Pilgerwesen

In diesen Wochen noch etwas richtig zu machen, ist ungefähr so, als würden Stuttgarter Regionalpatrioten fair gehandelten Bio-Joghurt, produziert in einer autonomen Usedomer Kooperative mit diverser Doppelspitze, in einem Unverpackt-Laden im Allgäu verkaufen. Angeliefert in hybriden Volkswagen an Bord eines Kreuzfahrttankers. Kurz: Es passt einfach nicht.

Darum ist nun die rechte Zeit, Pläne zu stricken für bessere Zeiten. Besinnlich muss ja nicht besonnen sein. Dabei hilft das Buch „Easy nach Assisi“ von Christian Busemann. Es wendet sich an Einsteiger ins Pilgerwesen, die nicht nur dann mal weg sein wollen, sondern den Zeitpunkt gekommen sehen, neue Wege zu gehen.

12 Kilometer Abstand

Als der Autor dringend eine Auszeit brauchte, beschloss er, durch Umbrien nach Assisi zu pilgern und dabei dem Franziskusweg zu folgen. Es waren fast 250 Kilometer in 3 Wochen, was rund 12 Kilometern am Tag entspricht und damit unter den maximal 15 Kilometern zeitgemäßer Ausgangsbeschränkungen bleibt. Allerdings erscheint das Buch erst Mitte März. Es hat wie immer Zeit mit der Zeit.

Von Janina Fleischer