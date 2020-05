Sommerhaus, näher – Von Promis, Paaren und Problemen

Leipzig

Normale Menschen nennen ihre Sommerhäuser Datsche und bewirtschaften sie in der Nähe, um am Wochenende mal schnell den Kompost zu wenden. Prominente hingegen stellen sich ihre Villen dorthin, wo sie möglichst niemand erkennt und sie ganz sie selbst sein können: ungestört prominent.

Das alles ist nun kompliziert, weshalb RTL das „ Sommerhaus der Stars“ nicht in Portugal aufzeichnet, sondern in Bocholt-Barlo im Westmünsterland. Kurz zum Inhalt des Reality-Show-Formats: Einige aus dem Reality-Show-Format-Umfeld bekannte Paare ziehen in eine WG ein – und nach und nach wieder aus. Dazwischen müssen sie eine Art Alltag bewältigen.

Anzeige

Fremde im Flur

Der Sender sieht den Umzug an den Niederrhein positiv: „Wenn sich die Paare mal anzicken oder anschreien sollten, wird die Sommervilla perfekt für die Stars sein. Denn weit und breit gibt es keine Nachbarn und Felder über Felder.“

Weitere LVZ+ Artikel

Mal abgesehen davon, dass hier noch Bauernverband und Tierschutz ein Wörtchen mitzureden hätten: Eigentlich sind Nachbarn der Renner der Homeoffice-Saison. Viele Menschen staunen, wenn sie tagsüber aus ihren Wohnungen treten und auf dem Weg zum Briefkasten Leute treffen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, die sie noch nie zuvor gesehen haben.

Am Freitag ist ihr Tag, der „Tag der Nachbarn“. Da gilt es Danke! zu sagen für all die gelagerten Post-Pakete, gefütterten Briefkästen, geleerten Blumen und gegossenen Hamster, während man selbst im Sommerhaus weilte. Es ist gar nicht nötig, bei allen zu klingeln – es genügt, die Stereoanlage ordentlich aufzudrehen.

Von Janina Fleischer