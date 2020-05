Wie in der Steinzeit: Kraftmeier am Grill

Leipzig

Es ist ein alter Brauch, gemeinsam Kraft zu tanken. Wobei die Vorstellungen von effektiver Energiegewinnung auseinandergehen. Die einen stärkt der Power-Eiweiß-Chia-Samen-Riegel mit Zuckeraustauschstoff, ein aufwändig zugrunde gerichtetes Lebensmittel also.

Für andere geht nichts über Power-Yoga, jenen Meditations-Kampfsport für Großstadtkrieger, die in der Ruhe die Kraft und darin den inneren Landfrieden suchen. Wie sich zeitgemäße Rituale an zeitgenössischen Orten eben so darstellen.

Anzeige

Wie dergleichen vor ungefähr 7200 Jahren aussah, haben Archäologen in der Nähe von Bad Kösen ausgegraben, einen steinzeitlichen Ritualort nämlich. Der alte Kraftplatz ist rund 15 000 Quadratmeter groß, hat einen quadratischen Grundriss und war von einem Graben umgeben. Das entspricht zwei Fußballfeldern, womit die Vergleichbarkeit noch nicht endet.

Weitere LVZ+ Artikel

Rückzug hinter Hecken

Denn, erklärt die Grabungsleiterin, die Anlage wurde an einem Nordhang errichtet. Das gilt als Indiz, dass sie nicht zum Wohnen genutzt wurde, sondern als Rückzugsort. Dort habe man vielleicht nicht jeden Tag gelebt, aber das Bedürfnis empfunden, sich zu schützen. Ähnliches lässt sich über Hecken um Kleingärten und Zweitwohnsitze sagen.

Und noch mehr verweist von dieser steinzeitlichen Art der Freizeitgestaltung auf heutige Sitten: In rund 30 Meter Entfernung gab es ein zweites, ein kreisförmiges Erdwerk. Dort wurden „Spuren von Feuer nachgewiesen“. Das nennen wir heute Grillplatz – ebenfalls nicht zu trennen von rituellen Handlungen, die in den Posen konventioneller Kraftmeierei der Energiegewinnung dienen.

Von Janina Fleischer