Leipzig

Wäre die „ Lindenstraße“ noch auf Sendung, hätte Helga Beimer in diesem Jahr viele Spiegeleier braten müssen. Das war ihre Art der Problembewältigung. Doch die letzte Folge wurde vor einem Jahr gedreht. In Köln-Bocklemünd – obwohl die Serie in München spielte. In Grünwald-Geiselgasteig bei München wiederum entstand bis 2011 die Vorabendserie „Marienhof“. Deren Handlung aber in Köln spielte. Menschen, die erwarten, dass der „Tagesschau“-Sprecher zurückwinkt, halten so etwas für „Lügenfernsehen“.

Die Sache hat Tradition. Es begann vor reichlich 2000 Jahren. Da wurde in Bethlehem gedreht. Die Folge hieß „ Weihnachten“ und entstand mit relativ geringem Aufwand.

Anzeige

Eine Art Herberge

Die Handlung hätte überall spielen können, weshalb „ Weihnachten“ zu einem Klassiker wurde und inzwischen Jahr für Jahr wiederholt wird wie „Der kleine Lord“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Auch der zweite Teil, „ Ostern“, kann auf beste Einschaltquoten verweisen. Was ebenso für verschiedene Remakes gilt.

Die Bischöfe Ralf Meister und Heiner Wilmer senden diesmal am Heiligabend einen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst aus einer Kneipe in Hannover. Es ist eine Erstausstrahlung und steht unter dem Motto „Die kleine Kneipe in unserer Straße“. Weil eine Kneipe doch auch eine Art Herberge sei.

In der „ Lindenstraße“ hieß sie „ Akropolis“, im „Marienhof“ war’s der „Wilde Mann“. Die gemischtkonfessionellen Bischöfe wollen bei einem Glas Apfelschorle am Tresen der Sport- und Traditionsgaststätte „ Klickmühle“ über die Weihnachtsgeschichte sprechen. Womöglich brät ihnen jemand ein Ei.

Von Janina Fleischer