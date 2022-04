Leipzig

Den ersten Verdacht gab es bei Instagram: Fotoserien von einsamen Wegen, Palmenstränden und aus Ahrenshoop. Wird wieder verreist? Aber warum an so unterschiedliche Orte? Sind Sonnenuntergänge nicht überall gleich? Kleine Unterschiede gibt es. Die Insel Fuerteventura zum Beispiel steht fürs Große Glückselige. Der Darß bekam seinen Namen vom Dornenstrauch. Kulinarisch sind es dort Tintenfischringe – hier Matjes-Inge. Besser, man weiß das vorher. Deshalb gibt es Reiseführer.

Der auf Individualreisen spezialisierte Michael Müller Verlag zum Welttag des Buches vermeldet: Die Nachfrage nach gedruckter Reiseliteratur steigt. Grund sei die Pandemie. Klingt komisch, ist aber so. „Individualreisende“, erklärt die Geschäftsführerin, „beschäftigen sich intensiver und mit einem größeren Zeitvorlauf mit dem Zielgebiet, wohingegen Pauschalreisende kurzfristiger planen und eher zu kompakten Informationsquellen greifen.“

Das Weite suchen – und das Sofa finden

Kompakteste Quelle war zuletzt die RKI-Tabelle der Hochinzidenzgebiete. Wer individuell verreise, zeige „in der Corona-Pandemie Mut und lässt sich durch die Einschränkungen seltener von seinen Urlaubsplänen abbringen“.

Wandeln Individualisten auf dem Pfad der Unverwundbarkeit? Nein. Viele kaufen Reiseführer gar nicht, um das Weite zu suchen, sondern finden ihr Start- und Zielgebiet in der persönlichen Sofalandschaft. In der Outdoor-Fibel holt sich keiner Sonnenbrand. Ohne Kopfbedeckung fahren sie Geheimtipp-Routen mit dem Zeigefinger ab, stellen sich Gefahren dabei vor und genießen die Sicherheit einsamer Wege zum Glück, das sich in der eigenen Küche kulinarisch entfaltet. Die Sonnenuntergänge klauen sie bei Instagram.

Von Janina Fleischer