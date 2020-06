Gnadenlos gut: „zerozerozero“ – ein globales Roadmovie um mexikanische Drogenverkäufer

Leipzig

Da kann man nur staunen. Da ist es der italienischen Produktionsfirma Cattleya, gegründet 1997, doch wieder gelungen, die wohl beste Serie des Jahres zu drehen: „ zerozerozero“ (Bezeichnung für Reinheitsgrad von Kokain). Ein globales Roadmovie um mexikanische Drogen-Verkäufer, eine amerikanische Reederfamilie, die den Stoff weltweit verteilt, und die kalabrische Ndrangehta, die ihn kauft. Eine Schattenwelt aus Geschäft und Gewalt, Kumpanei und Kriminalität, Blut und Tod.

Die Vorlage lieferte der Drogenreport von Roberto Saviano, der Italiener Stefano Sollima (TV-Serie „Gomorrha“, Kinofilm „Suburra“, „Sicario 2“), der Däne Janus Metz („ Amarillo“, die beste Afghanistan-Doku), der Argentinier Pablo Trapero („Der Clan“) drehten dafür auf drei Kontinenten und dem Ozean. Die Bilder, die sie für „ zerozerozero“ liefern sind atemberaubend realistisch. Ein Reise, die immer wieder stoppt, um Drama, Thriller und Abenteuerkrimi zu werden.

Es wird getrickst, gedroht, gemordet

Als der Patriarch der Reeder-Dynastie Lynwood in New Orleans stirbt, müssen die energische Tochter Emma und der labile Sohn Dane, der an Huntington leidet, eine millionenschwere Ladung Kokain nach Italien bringen. Darauf wartet im kalabrischen unterirdischen Versteck der alte Pate Don Damiano, dessen Position wankt. Zumal sein Enkel Stefano gegen ihn intrigiert.

Während das Containerschiff durch Sabotage in Senegal strandet, der Stoff losgeeist wird und auf der Sahara-Lastertour nach Casablanca irgendwo der IS lauert, wechselt der gläubige, brutale Sergente Manuel vom mexikanischen Militär zur eigenen Drogenarmee. Es wird gelogen und getrickst, gedroht und gemordet.

Keine Wünsche offen

Die Szenen sind knapp und präzise, die Dialoge von schneidender Genauigkeit. Es wird oft geschwiegen und mit langen Blicken geredet, nicht jeder ist wirklich das, was er zu sein scheint, nicht jeder verhält sich rational, nicht jeder überlebt dieses mörderische Millionenspiel.

Erzählerisch und filmisch jedenfalls lässt „ zerozerozero“ keine Wünsche offen. Was mit Produzentin Gina Gardini zu tun hat, die für krude Authentizität in Milieu und Charakteren steht – und mit Stefano Sollima, der seit „Romanzo Criminale“ seine eigene Serien-Kategorie ist. So wie sein Vater Sergio (1921–2015) mit der Cuchillo-Trilogie und Tomas Milan seine eigene Art Italo-Western pflegte.

Von wenig Hoffnung durchzogen

„ zerozerozero“ (Sky Italien, coproduziert mit Amazon) erinnert in seinem Erzählfluss aus drei Strömen an Steven Soderberghs Drogen-Drama „Traffic“ (2000), ist jedoch in der Gnadenlosigkeit und Beiläufigkeit , mit der legale und illegale Welt vermischt werden, von wenig Hoffnung durchzogen. Da bleiben Grenzen zwischen rechtmäßig und unrechtmäßig dünn – ob in teuren Villen oder lausigen Hütten, in Kalabriens Bergen oder Afrikas Wüsten.

zerozerozero, Italien 2019, Bild: 2,35:1, Farbe, ca. 450 Min., 18,99 Euro

Von Norbert Wehrstedt