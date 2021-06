Theater-Premiere - Gob Squad gehen in „1984: Back to No Future“ an der Schauspiel-Residenz auf Zeitreise

Die internationale Koproduktion „1984: Back to No Future“ von Gob Squad schickt bei der Premiere in Leipzig die Akteure zurück in deren Kindheit. Und bewegt sich in 80er-Jahre-Ästhetik im Spannungsfeld von Vorbestimmung und freier Zukunftsgestaltung.