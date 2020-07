Götz Widmann: Zwangspause endet am Freitag in Leipzig

Leipzig

Götz Widmann konnte seine erste kleine Club-Tour zu seinem im Januar 2020 veröffentlichten neuen Album „Tohuwabohu“ noch absolvieren, dann kam die mehrmonatige Zwangspause. Nun kehrt der Berliner Liedermacher auf die Bühne zurück. Am Freitag gastiert der 54-Jährige auf der Terrasse der Moritzbastei. Wir sprachen vorher mit ihm.

Herr Widmann, wie haben Sie den Corona-Lockdown Mitte März erlebt?

Anzeige

Ich war gerade im Urlaub, als das mit dem Virus im März so richtig losging. Ich hatte das unverschämte Glück, dass das letzte Konzert meiner ersten Tour schon im Februar war. Ich habe aber auch so ziemlich schnell begriffen, dass da etwas unterwegs ist, das unsere Welt eventuell total verändern könnte.

Weitere LVZ+ Artikel

Wie haben Sie sich auf die Situation eingestellt?

Ich fand es sehr schwer, sich darauf einzustellen. Ich glaube, neben dem Tourismus sind Unterhaltungskünstler am meisten davon betroffen. Von heute auf morgen ist dein Beruf ein kollektives Gesundheitsrisiko. Das fühlt sich sehr komisch an. Hier brechen gerade jede Menge Existenzen von großartigen Leuten weg, die unsere Gesellschaft braucht. Kunst ist systemrelevant! Das ist zumindest meine Meinung. Am meisten Sorgen mache ich mir um die Clubs.

Machen Sie sich auch Sorgen über Ihre persönliche Zukunft?

Für uns freiberufliche Künstler und unsere Partner in den Clubs und Theatern kommen definitiv härtere Zeiten. Ich bin kein Freund von subventionierter Kunst, aber wenn für Spielstätten nicht etwas getan wird, werden viele davon in den nächsten Monaten jämmerlich verrecken.

Wie sah Ihr Alltag in den letzten Monaten aus?

Wissen Sie, seit Jahren träumte ich davon, mal länger am Stück zu Hause zu sein und frei zu haben. Ich bin ja sonst immer unterwegs. Jetzt durfte ich es erleben – und dann fühlte es sich doch ganz anders an, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte viel damit zu tun, die ganzen Konzertabsagen abzuwickeln. Man ist auf einmal arbeitslos und hat mehr Arbeit damit als sonst. Eine ziemlich dumme Kombination.

Wie bewerten Sie die staatlichen Hilfen für Kulturschaffende?

Erst mal haben sich alle darüber sehr gefreut. Es war schnell und unbürokratisch und hat den Leuten in einer ganz schweren Zeit ein wenig Hoffnung gegeben. Dann sprach sich aber unter den Künstlern herum, dass wir das Geld – entgegen ursprünglicher Behauptungen – am Ende vielleicht zurückzahlen müssen. Schlimm finde ich es auch, dass es in jedem Bundesland anders ist. Wie ineffizient und unfair ist das denn!?

Wieso?

Ich empfinde es als übles Armutszeugnis, dass wir bei so einer Krise wieder den allerschlimmsten Föderalismus im Bund und Nationalismus in Europa ausgepackt haben. Es wäre doch der ideale Moment, endlich als Europäer – ja, sogar als Weltbürger – zu denken und zu handeln. Auch gesundheitlich und ökonomisch wäre das sinnvoller als die geistige Kleinstaaterei. Ich war nicht stolz darauf, ein Deutscher zu sein, als ich sah, wie wir mit unseren südlichen Nachbarn im Moment ihrer größten Not umgegangen sind. Das war kurzsichtig, dumm und könnte langfristig noch sehr teuer werden.

Apropos Europa: So heißt auch das erste Lied auf Ihrem kurz vor der Corona-Krise veröffentlichten neuen Album „Tohuwabohu’“– ist das ein Plädoyer für ein grenzenloses Europa?

Das fände ich die einzig richtige Richtung, in die man weitergehen sollte. Ich träume schon seit meiner Jugend von den Vereinigten Staaten von Europa. Ich bin jetzt Mitte 50 und habe noch nie einen Krieg erlebt. Das verdanken wir vor allem der europäischen Integration. Ich bin nicht mit allem einverstanden, denn leider regieren hier viel zu sehr das Geld und die Interessen der Großkonzerne. Trotzdem ist die europäische Vereinigung eine fantastische Idee.

Sie besingen auch die Klimakatastrophe. Lassen sich Ihrer Meinung nach aus den gegenwärtigen Krisen auch Chancen auf eine bessere Zukunft ableiten?

Ein paar Chancen gibt es immer: Und der Himmel über Berlin war in den letzten Wochen manchmal so blau, wie ich ihn vorher noch nie gesehen habe. Aber ich glaube, dass eine Regierung, die eine einigermaßen vernünftige und konsequente Klimapolitik betreibt, gleich bei der nächsten Wahl wieder abgewählt würde, weil irgendwelche Demagogen den Menschen Lügen erzählen werden, um an die Macht zu kommen. Die Geschichte wird hart mit solchen Leuten ins Gericht gehen, aber dann wird’s leider zu spät sein.

Auftritt am Freitag, 20 Uhr, auf der Terrasse der Moritzbastei; Karten für 19,80 Euro bei Tixforgigs.com.

Von Thorsten Hengst