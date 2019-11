„Gold & Coal“ nähert sich in der Leipziger Schauspiel-Residenz dem Thema Tagebau

Leipzig

Leise dringt metallisches Klirren und Kratzen ans Ohr. Wie riesige Mikado-Stäbe liegen fünf Kupferrohre übereinander. Und Darlana Litaay rollt sie am Boden übereinander, bis er ihnen mehr Raum gibt zu vibrieren und der rhythmische, halb meditativ, halb bedrohlich-maschinell wirkende Sound anschwillt.

Um Kupfer geht es, um Gold und Kohle ebenso, in „Gold & Coal“ der Doppel-Doku-Performance in der Residenz des Schauspiels Leipzig. Am Freitagabend war Premiere.

Litaay ist Tänzer und Choreograf aus Jayapura, West Papua, ein Teil Indonesiens. Die Kupferrohre, vielleicht enthalten sie Kupfer aus seiner Heimat. Aus einer der größten Gold- und Kupferminen der Welt, die langsam einen Berg im Regenwald frisst, ein Flussdelta vergiftet, Ureinwohner verdrängt.

Natur und menschliche Gemeinschaften werden vom Bergbau umgekrempelt. Was fern klingt, das findet unter anderen Vorzeichen ähnlich statt vor der eigenen Haustür im Leipziger Südraum, wo der Braunkohletagebau Dörfer bedroht.

In „Gold & Coal“ stellt das Künstler-Kollektiv Daniel Kötter, Sarah Israel und Elisa Limberg die beiden Bergbau-Standorte unkommentiert gegenüber, verschachtelt sie aber geschickt vielsagend in einem Parcours. Das Publikum geht auf eine Reise, die, sobald die 3D-Brille sitzt, im Regenwald beginnt.

Kötter hat die Orte mit der 360-Grad-Kamera eingefangen und vermittelt ruhige Rundblicke. Befreit von hektischen Bildschnitten bleibt Zeit, in die Umgebung einzutauchen und den Interviews zu lauschen. Betroffene in West Papua erzählen, die vom US-Unternehmen Freeport, das die Schürfrechte hält, vertrieben wurden. Das Unternehmen spricht von Fortschritt und den „festen Häusern“ und neuen Jobs. Betroffene sehen ihren heiligen Berg unter Baggerschaufeln schwinden, Freeport malt die Utopie eines weltweit führenden Bergbaustandortes aus. Kompakt erzählen Filmsequenzen von Zwang und Protest, von Zerstörung und Neugestaltung, Profit und ideellem Verlust.

Tatsächlich gelingt es, durch das Kaleidoskop der Sichtweisen ein vielschichtiges Panorama aufzufächern. Und verzahnt mit der Recherche aus dem hiesigen Braunkohlebergbau zeigen sich Parallelen, werden Bergbauprozesse verallgemeinert. Pödelwitz lädt sich bei allen Unterschieden so exotisch auf wie der Regenwald bei Timika, und Timika wird so profan wie der Leipziger Südraum.

Zugleich zeigt sich, wie sich unter verschiedenen politischen Systemen – eine Stimme fügt einen Eindruck des Flächenfraßes zu DDR-Zeiten ein – in der Konsequenz ähnliches vollzieht. Unterschiedlich begründet, durchgesetzt und abgefedert.

Ästhetisch ergänzt der Abend die filmischen Eindrücken um eine wichtige Ebene. Fünf Künstler brechen gelungen die Informationsflut auf und sorgen für unerwartete Berührungspunkte mit dem Thema. Ikbal Lubys, indonesischer Musiker, entlockt den Sieben, mit denen im Abraum nach Gold gesucht wird, mit Steinen und Wasser einen experimentellen Sound. Agustina Helena Kobogau, Filmemacherin und Aktivistin, zieht zwischen einheimischer Kost, die sie verteilt, und einem Video ihres Straßenprotests am nachdrücklichsten in die vom Bergbau zerstörte Welt der indigenen Bevölkerung.

Die hiesige Braunkohleregion greifen Anna Zett und Hermann Heisig spielerisch auf. Heisig setzt eine aberwitzige Choreografie auf Heile-Welt-Marketing-Phrasen der neu vom Menschen gebauten und genutzten Post-Tagebau-Landschaft. Ein komischer, satirischer Kontrapunkt zu den ernsten, mitunter existenziellen Nöten.

Insgesamt ist eine fein ausbalancierte, rund zweistündige Reise entstanden, gut recherchiert und sich immer wieder selbst befruchtend, wenn etwa der Live-Sound der Kupferrohre in den nächsten Raum dringt, wo die gewaltsame Räumung eines Protests angedroht wird.

In der Reihe „Landscapes and Bodies“ produziert das Kern-Trio des Doppelabends drei weitere Performances zum Thema Bergbau in Kooperation mit Schauspiel und Pact Zollverein Essen, gefördert vom Fonds Doppelpass der Bundeskulturstiftung.

Weitere Termine: 4. bis 6. Dez., ab 19 Uhr; Karten: 0341 1268168

Von Dimo Riess