Nach langer Zeit gastiert Puppenspiel-Legende Neville Tranter wieder im Leipziger Westflügel – und zeigt sein Flüchtlingsstück „Babylon“ mit acht Klappmaulpuppen. Es nähert sich der Frage, was eigentlich Gott angesichts all des menschlichen Leids so treibt. Und findet eine überraschend humorvolle, respektlos satirische Antwort.