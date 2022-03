Leipzig

Im Grunde war der venezianische Theaterdichter Carlo Gozzi (1720-1806) ein konservativer Snob. Allerdings einer, der recht unterhaltsam polemische Breitseiten gegen seine künstlerischen Konkurrenten Carlo Goldoni oder Pietro Chiari verschoss, vor deren theaterdramaturgischen Innovationen Gozzi die große, für ihn unantastbare italienische Tradition der Commedia dell’arte meinte, verteidigen zu müssen.

Dass Gozzi sie selbst einer Frischzellenkur unterzog, sie „antastete“, sei nur am Rande erwähnt; wichtiger ist etwas anderes: Die Position einer Verteidigung des Theaters (der Kunst) gegen die Vereinnahmung durch einen moralisierenden Realismus-Begriff. Gozzis tragikomische Stücke sind Beschwörungen des Phantastischen, Grotesken und Märchenhaften gegen die Prämissen und Dogmen des entstehenden Aufklärungsdramas.

Sonnig luftige Gemütsart

Was das heißt und vor allem, wie unterhaltsam das sein und aussehen kann, zeigt auch Gozzis Stück „Die Liebe zu den 3 Orangen“. Am Samstag und Sonntag ist es in der Schaubühne Lindenfels zu sehen. Als eine Inszenierung „frei nach Carlo Gozzi, erzählt und gespielt von Maskenfiguren der Comapania Sincara“. So steht’s in der Ankündigung des Leipziger freien Theaterensembles, das schon im November seine „Orangen“-Premiere feierte. Bevor dann alle weiteren Aufführungen dem Corona-Lockdown zum Opfer fielen.

Umso schöner, dass jetzt die Inszenierung noch einmal auf die Bühne kommt. Zum Frühling passt sie ohnehin besser. Allein schon wegen dieser sonnigen, luftigen Gemütsart, diesem so gezielten wie verspielt Überkandidelten, mit dem die Comapania Sincara hier Gozzis „3 Orangen“ auf der Bühne schält.

Freiheit eines unbefangenen Fabulierens

„Schält“ deshalb, weil der Zusatz „frei nach“ auch bedeutet, dass aus dem mitunter recht redundant wuchernden Textgebilde der Vorlage deren Kern herausgeschält wurde. Die Geschichte vom seines Lachens beraubten Königssohn, dessen Trübsinn das ganze Königreich „vom Brett“ in eine Krise stürzt, aus der es die kalauernden Schlitzohren Truffaldino, Dottore, Pantalone und Brighella wieder erretten sollen, ersteht hier als ein Spiel im Spiel, das mit vollen Händen aus der Tradition schöpft, sich ihrer Formen, Gesten, Masken und Figuren bedient – und sich dabei dennoch genau jene Freiheit eines unbefangenen szenischen Fabulierens bewahrt, die verhindert, dass die Inszenierung zum bloßen karnevalesken Abklatsch einer alten Ästhetik gerät.

„Die Liebe zu den 3 Orangen“ ist immer auch ein Spiel mit den Möglichkeiten des Spiels. Und dass die Figuren in ihren schachhaft traditionellen Zu- oder Festschreibungen einfach mal vom Publikum mit Pezzibällen „vom Brett“ (der Bühne) gekegelt werden dürfen (hinreißender Einfall!), zeigt vielleicht am besten, welchen Zugriff die Compania Sincara pflegt. Dass dann auch Pezziball-große Orangen ihren Auftritt haben, ist nur folgerichtig in diesem Theatermärchen frei nach Gozzi, das auch von der Selbstbehauptung, der Magie eines Theaters der fabulierfreudigen Freiheit erzählt.

Info: Aufführungen am 26. März, 19.30 Uhr, 27. März, 14 und 18. Uhr Karten: service@schaubuehne.com, Telefon 0341 484620

Von Steffen Georgi