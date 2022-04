Leipzig

Den besseren Ensemblenamen hätten sie gehabt, wenigstens den originelleren, die U-Bahn-Kontrollöre in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Aber weil weder schräge Namen noch schräger Humor vor Corona schützen, hat es nicht sollen sein mit der Brachial-Komik aus Hessen bei der 22. Ausgabe des Leipziger A-cappella-Festivals. Macht nichts. Erstens ist nach dem Festivals vor dem Festival, und die nächste Chance kommt bestimmt. Zweitens lässt Quintense am Montagabend im gut besuchten Schauspielhaus ebenfalls nichts anbrennen. Und der Name ist auch gut.

Am Sonntag erst fragten die Amarcordler bei den Kolleginnen und -Kollegen mit Wurzeln an der Leipziger Musikhochschule an. Von einem Tag auf den anderen Ersatz auf Festival-Niveau zu finden, das geht nicht in vielen Städten. Insofern zeigt die kurzfristige Umbesetzung eindrucksvoll, dass Leipzig der richtige Austragungsort fürs internationale A-cappella-Festival ist.

Feiner Gemischtwarenladen

Bei den Kontrollören sollte der Witz im Vordergrund stehen. Der kommt nicht zu kurz in den hinreißend spontan wirkenden und lustvoll durchs Nichts mäandernden Moderationen, in denen sich Sabrina Häckel (Sopran), Katrin Enkemeier (Full-Range-Mezzo), Carsten Göpfert (Tenor), Jonas Enseleit (Bariton und Beatbox) und Martin Lorenz (Bass und Beatbox) Bälle zuwerfen, die auch schon mal auf dem Boden landen. Macht auch nichts. Denn die Plaudereien über Martins schöne Haare und Katrins Vorliebe für Kartoffeln verlängern das blinde Einverständnis, das die fünf musikalisch auszeichnet gleichsam ins Private und macht ihr Festival-Konzert noch intensiver. Das spannt den Bogen von Reinhard Mey bis Coldplay, von Lionel Richie bis zu den Beatles, von Meghan Trainor bis Richard Rogers, von Bruno Mars, von Cole Porter bis zur Real Group.

Das könnte ein ziemlich vollgestellter Gemischtwaren sein, würde Quintense sich nicht jeden einzelnen der 15 unterschiedlichen Titel zwischen Chanson und Jazz mit klarem Schwerpunkt auf Pop mit Haut und Haaren anverwandeln – und ihm dabei doch seine Identität lassen. Ganz gleich, ob bei „I Get a Kick Out of You“ der Spaß an der Virtuosität im Mittelpunkt steht oder bis „Viertel vor Sieben“ die süße Sehnsucht nach dem zart verklärten Einst.

Großartige Farben

Die größtenteils eigenen Arrangements von Quintense kultivieren eine eigene Handschrift. Die lebt einerseits von den beiden grandiosen Beatboxern, die die Sätze grundieren und rhythmisch durchpflügen. Sie lebt andererseits vom lupenreinen Satzgesang in vollkommener Homogenität. Und sie lebt vor allem von den großartigen Farben, die jede und jeder der fünf auftragen, wenn sie gerade den Leadgesang übernehmen: vom feinen Seidenglanz der Sabrina Häckels, vom üppigen Damast Katrin Enkemeiers, vom Satin Carsten Göpferts, vom Brokat Jonas Enseleits und vom unwiderstehlichen Samt Martin Lorenz’, der schon unanständig wollüstig vor sich hinzusoulen vermag. Fünf Charakterstimmen, die von einem Ton auf den anderen verschmelzen zu einer in fünf Stimmen. Großes A-cappella-Kino, unterstützt von feiner Klangtechnik im nicht leicht zu beschallenden Schauspielhaus und gekonnt dezentem Licht – und von Anfang an begeistert bejubelt vom treuen Festival-Publikum, dass endlich wieder feinen A-cappella-Gesang erleben darf.

A-cappella-Festival heute: 20 Uhr, Reformierte Kirche: David James, John Potter und Jacob Heringman mit Renaissancegesängen für Stimmen und Laute. Restkarten: Abendkasse. Quintense sind am 28 . Mai im Haus Leipzig zu erleben. www.a-capella-festival.de; www.quintense.de.

Von Peter Korfmacher