Grandseigneur des europäischen Jazz: der Klarinettist Rolf Kühn wird 90

„Wenn man aufhört, dann wartet man nur noch auf den Tod“, sagt sein Bruder Joachim, der 75-jährige Pianist. Er sagt es im sehenswerten 3sat-Film „Brüder Kühn. Zwei Musiker spielen sich frei“ von Stephan Lamby. Das gilt erst recht für den Klarinettisten Rolf Kühn, der am 29. September seinen 90. Geburtstag feiert.

Im Film nach dem Tod gefragt, antwortet er ebenso lapidar wie überzeugend, er denke nicht an ihn, überhaupt nicht. Stattdessen hat er vor zwei Jahren mit neuer Band seine famose CD „Yellow + Blue“ eingespielt. Stattdessen ist er weiter auf Tour. Stattdessen ist er ein Zeitzeuge von Rang.

Benny Goodman war die Initialzündung

Alles begann in Leipzig, wo Rolf Kühn als Sohn eines Akrobaten und einer jüdischen Mutter aufwuchs. Hier unterrichtete ihn der Gewandhaus-Klarinettist Hans Berninger. Nach dem Krieg brachten die Amerikaner den Jazz in die Clubs der Stadt. Als Rolf Kühn im Römischen Haus im Peterssteinweg sein erstes Engagement hatte, war er 16. Die etwas ältere Pianistin Jutta Hipp spielte ihm Benny Goodman vor, das war die Initialzündung

1956 ist er ihr nach New York gefolgt, wo Caterina Valente ihn in ihre Show holte. Weitere glückliche Begegnungen folgten: Als er mit den Birdland Stars auf Tour ging, waren auch Chet Baker und Zoot Sims dabei. Und dann der Ritterschlag: Benny Goodman lud ihn zur Probe ein, zwei Jahre blieb er bei ihm, durfte ihn manchmal sogar vertreten.

Er wohnte am Central Park in einem Block, in dem auch Billie Holiday lebte. Nach sechs Jahren ging er zurück nach Deutschland, weil ihm die amerikanischen Dimensionen irgendwie über den Kopf zu wachsen drohten.

Leitung des NDR-Fernsehorchesters

Daheim hatte sich inzwischen eine ansehnliche Szene entwickelt. Beim Label MPS veröffentlichte er mit Albert Mangelsdorff, Daniel Humair, Chick Corea. Als die Mauer schon stand, trat er 1961 während der Leipziger Messe auf, um seine Familie wiederzusehen. Das brachte ihm im Westen Ärger ein, doch ein paar Monate später übernahm er für sechs Jahre die Leitung des NDR-Fernsehorchesters.

Der amerikanische Impresario George Wein holte die Brüder nach Newport zum Festival. 1967 spielten beide in New York mit Schlagzeuger Aldo Romano und John Coltranes Bassisten Jimmy Garrison für das legendäre Label Impulse! und mit seinem Produzenten Bob Thiele das Album „Impressions Of New York“ ein.

Integrität und Ideen

Seither ist Rolf Kühn ein Grandseigneur des europäischen Jazz, der mit Integrität und immer neuen Ideen überzeugt. Was bleibt, ist die Veränderung, weiß er, und pflegt die daraus resultierende Kontinuität. Im alten RIAS-Gebäude in Berlin-Schöneberg hat er seinen Proberaum, wohin er fast täglich geht, weil das sein Instrument – die Klarinette – verlangt.

Rolf Kühn kann in seinen ungeschwätzigen Erzählungen das Einst wachrufen. Er tut es ohne nostalgische Verklärung und kein bisschen auftrumpfend. Sein Leben ist wie die Geschichte dieser Musik von Swing bis Free mit diversen Zwischenstationen. Was bleibt, ist die Veränderung.

Lieblingsballaden in zeitlose Schönheit

Die Klarinette ist nicht eben ein Paradeinstrument des modernen Jazz. Auf dem Weg zum Bebop ging sie irgendwie fast verloren. Die Klangbilder wurden fortan vom Saxofon geprägt. Rolf Kühn nahm das gelassen, gründete mit den Kollegen Eddie Daniels und Buddy DeFranco seine „Clarinet Connection“. „Vielleicht wäre ja alles ganz anders gekommen, wenn Coltrane statt zum Sopransaxofon zur Klarinette gegriffen hätte“, räsoniert er, „die Klarinette ist viel komplizierter, weil man schneller danebengreifen kann als beim Saxofon“.

Mit seiner Coolness hatte Rolf Kühn auf seinem letzten Album einige seiner Lieblingsballaden beseelt und in zeitlose Schönheit übertragen. Zum Geburtstag erscheint auf Vinyl eine opulente Box mit sieben seiner wichtigsten Platten, darunter auch die bisher unveröffentlichten Dokumentationen seiner Konzerte beim Berliner Jazzfest 1966 und in Newport 1967. Der Titel spricht Bände: „the best is yet to come“.

Von Ulrich Steinmetzger