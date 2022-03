Leipzig

Es war wohl ein nebeliger Tag: Am 16. September 2021 hat PARA, ein Künstlerkollektiv, die obersten sechs Zentimeter der Zugspitze entfernt. Wenige Meter neben dem Gipfelkreuz. Der höchste Berg Deutschlands ist wäre nun nicht mehr ganz 2962 Meter hoch. Mitbekommen hat das wohl kaum einer. Der entfernte Stein lagert in einem angeketteten Tresor im Grassi-Museum für Völkerkunde am Johannisplatz und wurde quasi in Geiselhaft genommen. Mit Hilfe einer Kamera kann er betrachtet werden.

„Getreu dem Motto: Auge und Auge, Stein um Stein. Wir geben ihn erst zurück, wenn die Spitze des Kilimandscharo wieder in Tansania ist“, erklärt Bastian Sistig vom Kollektiv PARA im Museum. Dort wurden am Donnerstagabend die ersten Ausstellungsräume von „Reinventing Grassi“ eröffnet, die das ethnologische Museum in die Zukunft geleiten und die eigene museale, vor allem koloniale Geschichte kritisch aufarbeiten sollen (die LVZ berichtete). Eben auch jenen Gipfel-Raub, den der Leipziger Geograf und Kolonialpolitiker Hans Meyer 1889 verübte, als er Gestein aus dem Gipfel entnahm und als Trophäe aus Tansania, damals Deutsch-Ostafrika, in die Heimat brachte.

Das Künstlerkollektiv PARA stellt im Museum Replikate der Bergspitze vom Kilimandscharo her. Besucher können sie erwerben. Mit dem Erlös der verkauften Replikate soll die Rückgabe des tatsächlichen Gipfelstücks ermöglicht werden. Quelle: Andre Kempner

Die Zugspitze im Tresor

Meyer, ein Förderer des Museums, soll den Stein zersägt haben. Eine Hälfte überreichte er Kaiser Wilhelm II., die andere nutzte er der Legende nach als Briefbeschwerer. Jenes Stück, von einem Nachfahren Meyers angekauft, liegt inzwischen im Wiener Antiquariat Kainbacher und soll nun für mittlerweile 35 000 Euro plus Steuern veräußert werden. Ursprünglich wurden gar 250 000 verlangt, hieß es. Doch PARA habe verhandelt und will nun „Berge versetzen“. Es hat das Publikum im Grassi sogar aufgefordert, auch die Bausubstanz des Gebäudes ein wenig zu zerbröseln. Daraus werden Replike hergestellt, die dann in einer Crowdfunding-Kampagne erworben werden können. Mit dem Erlös soll der Verkauf des Gipfelstücks vom Kilimandscharo finanziert und an Tansania zurückgegeben werden. Und das Stück Zugspitze? „Bleibt im Tresor“, sagt Bastian Sistig. „Das Museum ist ein Ort, an dem sich viel Raubgut befindet. Es gibt ja die Möglichkeit, die Geisel freizukaufen.“

Bei der Performance des Künstlerkollektivs PARA ging es zur Sache. Quelle: Andre Kempner

Kritische Reflexion auf Hans Meyer

Die Schau beleuchtet ebenso die Person Hans Meyers näher, darunter die von ihm einst erworbenen Benin-Bronzen, die vorerst nicht mehr in der Ausstellung zu sehen sind. Sie stammen größtenteils aus den Plünderungen der britischen Royal Navy 1897 im damaligen Königreich Benin, im heutigen Nigeria. Mittlerweile sollen sie zurückgegeben werden – Details sind aber noch in der Klärung. „Über ethnologische Museen wird viel diskutiert, nicht nur über ihre koloniale Vergangenheit, auch über ihre zukünftige Relevanz“, sagt Léontine Meijer-van Mensch, die die Völkerkundemuseen in Leipzig, Dresden und Herrnhut leitet.

Umbau soll sehr transparent erfolgen

Der Umbau der Ausstellung erfolgt für die Besucherinnen und Besucher daher so transparent wie möglich. So wurde ein Backstage-Bereich geschaffen, es gibt mit einem „Care Room“ einen gläsernen Restaurierungs- und Forschungsbereich. Ein „Raum der Erinnerung“ gibt Einblicke, wie die Rückgabe von Objekten und die Arbeit mit Herkunftsgemeinschaften erfolgt, die auch einen Raum für Trauerzeremonien haben, wenn es um die Rückführung menschlicher Überreste geht. Wer Lust hat, kann künftig einen ELIPS-Roboter selbst steuern und mit anderen ins Gespräch kommen. Der weitere Umbau der Ausstellung wird noch zwei Jahre dauern. Im ersten Obergeschoss bleibt ein Teil der in Regionen unterteilten Dauerschau mit Thailand, Myanmar oder Bali vorerst bestehen – bis hin zum Bhungha-Rundhaus aus Ton und Reed, das einst von Gästen aus dem indischen Dorf Hodko errichtet worden war. „Ob wir es abreißen oder anders rahmen, ist offen. Das wird noch kontrovers diskutiert“, sagt Friedrich von Bose, der die Abteilung Forschung und Ausstellungen leitet.

Schritt für Schritt wird die Ausstellung umgebaut, das Museum ist in Bewegung. Deshalb werden auch Großprojekte zwischengelagert. Marion Ackermann (l.), Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, und Leontine Meijer-van Mensch, die Chefin des Völkerkundemuseums, in der Ausstellung. Quelle: André Kempner

Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr (außer montags). Eintritt 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro, unter 17 Jahren frei.

Von Mathias Orbeck