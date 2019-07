Leipzig

„Engel“, „ Amerika“, „Sonne“, „Du hast“ – die Liste der Rammstein-Hits ist lang. Noch länger waren die Gesichter vieler Fans, die im Vorverkauf für die Stadiontour 2020 leer ausgingen. Innerhalb von zwei Stunden waren alle 80.000 Tickets für die beiden Konzerte am Pfingstwochenende kommenden Jahres in der Leipziger Red-Bull-Arena ausverkauft.

Sie haben kein Ticket bekommen und wollen trotzdem dabei sein? Dann kommt hier Ihre Chance, die spektakuläre Show von Till Lindemann & Co. auf ihrer Europe Stadium Tour doch noch live zu erleben. LVZ.de verlost 2x2 Stehplatz-Tickets für das Konzert am 30. Mai 2020 (Pfingstsamstag). Um eine der heiß begehrten Eintrittskarten zu gewinnen, müssen Sie uns mit Ihrer Kreativität überzeugen. Denn wir suchen ganz besondere Fotos:

Zeigen Sie uns Ihren Lieblings-Rammstein-Song in einem Bild!

So funktioniert das Gewinnspiel: Schnappen Sie sich Ihr Handy oder Ihre Kamera und halten Sie einen Songtitel fotografisch fest. „Benzin“ oder „Puppe“? „Radio“ oder „Mutter“? Wir freuen uns auf Ihre einfallsreichen Bildmotive! Schicken Sie uns Ihr Foto per E-Mail an community@lvz.de (Details siehe unten).

Teilnahmeschluss ist Montag, der 15. Juli, 18 Uhr.

So wird der Gewinner gekürt: Unsere Redaktionsjury wählt aus allen Einreichungen die originellsten Bilder aus. Diese werden in einer Fotogalerie auf LVZ.de veröffentlicht. Anschließend entscheiden unsere User: In einem Online-Voting werden die zwei Sieger ermittelt.

Viel Glück!

Alle Infos zur Verlosung Wir verlosen 2x2 Tickets für das Rammstein-Konzert am 30. Mai 2020 in der Red-Bull-Arena in Leipzig (Stehplätze Innenraum). Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „ Rammstein“, einem Rammstein-Song als kreatives Foto (JPG-Bilddatei), dem Titel des Liedes, Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer an die Adresse community@lvz.de. Einsendeschluss ist Montag, der 15. Juli 2019 (18 Uhr). Wichtig: Bitte senden Sie uns nur Bilder, die Sie selbst gemacht haben. Wenn Sie uns ein Bild via E-Mail senden, erklären Sie sich mit der Veröffentlichung des Bildes auf LVZ.de und in der gedruckten Leipziger Volkszeitung inklusive Nennung Ihres Vor- und Nachnamens einverstanden. Bilder ohne Nennung des vollständigen Namens des Fotografen werden nicht berücksichtigt. Die Gewinner werden anschließend über ein Online-Voting ermittelt und persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Von LVZ