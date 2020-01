Gregorian spielen in Leipzig vor 1.500 Fans

Leipzig

1.Wie waren die Gregorians drauf?

Bewundernswert gut! Dabei mussten die neun Sänger, ihre Kollegin Amelia Brightman und die Instrumentalisten ziemlich genau zwei Stunden lang warten, um mitten im Publikum in der mit vielleicht 1500 allerdings beinharten Fans sehr löchrig gefüllten Arena zeigen zu dürfen, dass sie richtig singen können. Dabei verstärkt der finale Unplugged-Block mitten im Publikum noch den Eindruck tragischer Musiker-Schicksale. Denn wer immerhin so singen kann, sollte nicht so singen müssen wie zuvor.

2.Wie war die Stimmung?

Im Publikum indes kommen auch das sehr, sehr lange davor und der ausführliche Zugabenblock danach bestens an. Zwar gibt es hier sehr wenige Töne pro Euro, aber die werden von recht vielen gesungen. Dazu gibt es viel zu sehen, von der attraktiven Jungfrauen-Verbrennung bis zum kunstvoll animierten Spaziergang durch Philadelphia. Da fallen die meist lausigen Arrangements großer Hits aus dem weiten Feld zwischen Bob Dylan und Leonard Cohen, Lucio Dalla und Christina Aguilera nicht weiter ins Gewicht.

3.Was waren die Höhepunkte?

Es gibt allenfalls einen: Der Beginn des Unplugged-Blocks mit traditionellen Weihnachtsliedern mitten im Publikum. Doch selbst hier ist spätestens beim im knappen Dutzend im weiten Niemandsland zwischen Unisono und Heterophonie vorgetragenen „Gute Nacht, Freunde“ Reinhard Meys der Mehrwert begrenzt.

4.Wie waren Sound und Bühne?

Der Sound ist über die kompletten drei Bruttostunden hinweg lausig. Die Bässe mulmen, die Band klumpt, Solo-Instrumente kämpfen sich nur sehr selten in den Bereich der Hörbarkeit – und dann wäre es meist besser, es wäre ihnen nicht gelungen. Die Lightshow ist von überflüssigem Aufwand, die Choreographie vollzieht kühn den Schritt von der Polonaise zur eng verwandten Prozession.

5.Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Für jeden, der kein in der Wolle gefärbter Gregorian-Fan ist, tendiert der Unterhaltungsfaktor gegen Null: uncharmante, geistlose, ungekonnte Beutelschneiderei. Was dem begeisterten Fan selbstredend gleich ist. Aber der zerklatscht erstens auch gnadenlos die wenigen intimen Momente auf der eins und der drei, und das liegt zweitens in der Natur der Sache.

Von Peter Korfmacher

