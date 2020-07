Grenzabbau in den Köpfen: „Leipzig vereint“ setzt sich für interkulturellen Austausch ein

Leipzig

Es war nicht ihr erstes Erlebnis von Fremdenfeindlichkeit, jedoch das entscheidende, das Luisa Bierstedt zum Handeln bewegte: Als die Leipzigerin an einem Montagabend vor fünf Jahren nach einem Einkauf in der Innenstadt an den Ausläufern einer Legida-Demonstration vorbeikam, grölten in ihrer Nähe drei Jugendliche mehrfach „Ausländer raus!“. „Das hat mich einerseits schockiert und andererseits angetrieben, dem etwas entgegenzusetzen“, sagt die Unternehmerin und Mutter zweier erwachsener Kinder. Das Ergebnis heißt „Leipzig vereint“. Seit 2016 setzt der kleine, aus sechs Mitgliedern bestehende Verein auf den Brückenbau zwischen Kulturen.

Liebt Leipzig und seine Internationalität: Luisa Bierstedt ist Initiatorin und Präsidentin von „Verein Leipzig“. Quelle: André Kempner

Wo das Denken weit ist

Initiatorin und Präsidentin Bierstedt weiß bestens, wovon sie spricht, wenn es um Verständigung und Annäherung geht. Die in Georgien Geborene zog Anfang der 1990er aus ihrer Heimat nach Deutschland, sie beherrscht fünf Sprachen und fühlt sich da zu Hause, wo das Denken weit und offen ist. Gerade deshalb liebt die bundesweit tätige Wirtschafts-Dozentin Leipzig und dessen Vielfalt.

In der Reihe „Gesichter Leipzigs“ stellt Luisa Bierstedt den Südkoreaner Dongmin Kim vor, der beim FC International Fußball spielt. Quelle: Facebook

Ausdrücklich geht es Bierstedt nicht um ein Dagegen, sondern ein Dafür – den Austausch untereinander, das Auflösen mentaler Grenzen. „ Leipzig vereint“ will vor allem durch kulturelle Projekte verschiedenste Bevölkerungsgruppen zusammenbringen. Ein Paradebeispiel, wie das funktionieren kann, lieferte im November 2019 der interkulturelle Abend „In guter Gesellschaft“ im Ring-Café. Christen, Juden und Muslime sprachen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, das Ensemble „Klänge der Hoffnung“ gab ein Konzert, ein nach Leipzig immigrierter Künstler präsentierte fotografische Blicke auf Leipzig. „Ein wunderbarer Abend“, sagt Bierstedt zufrieden.

Der Vorstand von „Leipzig vereint“: Luisa Bierstedt, Carsten Schulz, Katrin Williams, Lana Bierstedt, Franziska Hanke (v. l.). Quelle: Christian Modla

Die spannende Internationalität der Stadt dokumentiert der Verein auch auf seiner Facebook-Seite. Hier stellt Luisa Bierstedt in der Video-Reihe „Gesichter Leipzigs“ Bürgerinnen und Bürger mit migrantischem Hintergrund vor. Eine Künstlerin aus Syrien, einen südkoreanischen Fußballer, die chilenische Chefin einer Sprachschule, die armenische Betreiberin einer Pension und andere.

Für den Oktober plant „ Leipzig vereint“ das Projekt „Erfahrungsaustausch Unternehmensgründung für Zugewanderte“. In einer Gesprächsrunde sollen sich Menschen mit Einwanderungsgeschichte über das Meistern von Hürden und Herausforderungen bei Gründungen von Unternehmen austauschen. Wer die Selbstständigkeit noch plant, kann Fragen stellen, Pläne präsentieren und von den Erfahrungen anderer Teilnehmer profitieren. Die Finanzierung des Projekts entscheidet sich in diesem Monat.

Fest der Kulturen geplant

Das wichtigste Ziel des Vereins: ein jährlich stattfindendes „ Fest der Kulturen“ nach dem Vorbild des multikulturellen Berliner Festes „ Karneval der Kulturen“. „Eine tolle Stadt Leipzig mit ihrer bunt gemischten Bevölkerung braucht so ein Fest“, betont Luisa Bierstedt. Sie hofft, die Premiere im kommenden Jahr feiern zu können, auch wenn die komplett ehrenamtliche Arbeit der Vereinsmitglieder durch die Berufstätigkeit eine punktuelle ist und noch einige Anträge für das Festival über Tische im Rathaus gehen müssen. „Ich habe gelernt, Geduld zu haben“, sagt Bierstedt lächelnd. „Der Weg zum Ziel ist auch schon ziemlich spannend.“

www.leipzig-vereint.de

