Grenzüberschreitungen in der Leipziger GfZK-Schau „Kunst_Handwerk“

Leipzig

Eine Ausstellung mit diesem Titel würde man eher im Grassi-Museum für Angewandte Kunst verorten. Doch die Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) zeigt andere Dinge, als man sie im Grassi sehen würde. Schon an der Fassade steht die provokante These, dass Kunst und Handwerk von Geburt an getrennt seien.

Stimmt natürlich nicht. Das wissen die Kuratorinnen Franciska Zólyom und Barbara Steiner ganz genau. Bis sich im späten Mittelalter die Kunst vom Dienstleistungsgewerbe emanzipierte, war auch sie Sache der Banausen, also Handwerker.

Schilf, Stoffe und 8000 Knöpfe sind in der Ausstellung „Kunst_Handwerk" in der Leipziger Galerie für zeitgenössische Kunst zu sehen.

Doch wirkliche Handarbeit ist tatsächlich dabei, ob nun selbst ausgeführt oder von Dienstleistern. Und es können auch manchmal CNC-Fräsen sein statt Töpferscheibe oder Webrahmen. So beim Mexikaner Jorge Pardo, der mit dem Gegensatz von Highbrow und Banalität spielt.

Organische Formen, aus Kunststofftafeln geschnitten und durch einen Zylinder mit Digitaldruck ergänzt, hat schon jemand mit dem Leuchtenangebot bei Höffner verglichen. Doch die aus Edelholzteilen geklebte Figur des gekreuzigten Christus war der Leipziger Trinitatiskirche zu gewagt für ihren Neubau gegenüber dem Neuen Rathaus. Die schwellenden Formen könnten ja auch eine Schwangere darstellen. Dabei hat der Genussmensch Pardo eher sich selbst abgebildet.

Traditionelle Techniken

Ist dessen Werkstatt ein Hightech-Labor, so haben der aus Kamerun stammende Olivier Guesselé-Garai und seine Partnerin Antje Majewski auf ganz traditionelle Techniken afrikanischer Korbflechterei zurückgegriffen. Durch die Musealisierung verlieren die Objekte ihren Gebrauchswert und werden in Beziehung gebracht zur geometrischen Abstraktion des frühen 20. Jahrhunderts.

Materialästhetik spielt in der ganzen Ausstellung eine wesentliche Rolle. Bei Olaf Holzapfel ist es Schilf. Er dreht quasi Reetdächer in die Horizontale und formt daraus s-förmige Wände, die sowohl an Schallschutzverkleidungen als auch Insektenhotels erinnern, hier aber nur für sich selbst und ihre sinnliche Anmutung stehen.

Geometrische Ornamentik

Dass schon vor Jahrhunderten komplizierte Technologien zum Handwerk gehören konnten, demonstriert Plamen Dejanoff mit seinem Bronzehaus. Eine geeignete Gießerei zu finden, war nicht einfach. Die schweren Teile sind genormt, können dadurch unterschiedlich kombiniert werden, die geometrische Ornamentik aber ist bei jedem Teil etwas anders.

Ist bei dieser Arbeit schon der Materialwert beachtlich, so ist das bei Azra Akšamija genau das Gegenteil. Sie versteht sich nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Forscherin und ist am MIT Future Heritage Lab in Boston tätig. Die Wandbehänge, die sie in südeuropäischen Flüchtlingslagern herstellen lässt, bestehen aus Wärmefolien, die bei Unfällen eingesetzt werden, sowie recycelten Alttextilien. In einer weiteren Arbeit verbindet sie Stoffe aus Nahost mit amerikanischen College-Jacken zu vielseitig zusammensetzbaren Modulen.

Fäden und Gewebe

Bei Haegue Yang wird die Ambivalenz schon im Titel erkennbar, in dem er Flüchten und Verschließen zusammenbringt. Die Metallrahmen, aus denen seine Installationen bestehen, haben Rollen für eine flexible Anordnung. Manche sind mit stark farbigen Fäden oder Geweben und Handarbeit bespannt, andere tragen industriell hergestellte Jalousien.

Johannes Schweiger greift die uralte Technik des Filzens auf. Das Material hat in einer bestimmten Gay-Szene Fetischcharakter. In „Economic Imperative LR 8000“ aber erinnert er an die Keramikerin Lucie Rie, die im englischen Exil Knöpfe herstellte. 8000 solcher nachgemachten Knöpfe ordnet er in einem dekorativen Raster an.

Aufbrechen von Kategorisierungen

Die Gruppe Slavs and Tatars schließlich knüpft Verbindungen zwischen Polen und Persien. Diese Kombination mag uns eigenartig vorkommen, hat aber historische Wurzeln. In den Wandteppichen sind slawische wie auch persische Motive verflochten, ergänzt wird das durch eine Dokumentation.

Übergreifendes Thema der am Freitag in Leipzig eröffneten Ausstellung ist ein Aufbrechen von Kategorisierungen: Tradition und Moderne, Kunst und Handarbeit, Kontemplation und praktischer Nutzen, weiblich und männlich ... Und auch geografische Zuschreibungen werden relativiert.

Zólyom und Steiner betonen ihr Interesse an Grenzüberschreitungen. Dazu passt, dass auch das Farbkonzept der Wände als eigenständiges Werk aufgefasst wird, realisiert vom Duo Modern Temperament, bestehend aus Oliver Klimpel und Till Sperrle.

Ausstellung, Führung, Buchtipp Die Ausstellung „Kunst_Handwerk“ ist bis 4. Oktober zu sehen, geöffnet: Di–Fr 14–19 Uhr, Sa/So: 12–18 Uhr; Galerie für Zeitgenössische Kunst, Karl-Tauchnitz-Str. 9–11 in Leipzig Kuratorinnenführungen mit Franciska Zólyom: 30. Mai und 13. Juni, jeweils 15 Uhr; Anmeldung unter foerderkreis@gfzk.de Buchtipp: Barbara Steiner, Modern Temperament (herausgegeben vom Kunsthaus Graz): Kunst Handwerk. Zwischen Tradition, Diskurs und Technologien. Verlag für moderne Kunst; 112 Seiten, 20 Euro

Von Jens Kassner