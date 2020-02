Greta, Rio und der harte Ton

Leipzig

Greta Thunberg hat es geschafft. Seit Ende Januar gehört sie zur Wachsfiguren-WG des Hamburger „Panoptikums“. Sie trifft dort auf Udo Lindenberg, Helene Fischer und die Beatles. Ein bisschen weist das schon den Weg. Denn was Gretas Protest fehlt, ist eine Demo-Band.

Wäre es für sie als Schwedin nicht geradezu eine Pflicht, sich mit ein paar anderen zusammenzutun, um „I Have a Dream” zu singen oder „Money, Money, Money” und sowieso „SOS”? Sie singt abba nicht.

Gute harte Zeiten

Zwar will ihre Schwester Beata Sängerin werden, doch mehr noch als Gretas Herkunft verlangt unser aller Zukunft nach härteren Tönen. So wie „Ton, Steine, Scherben“ damals, in der guten harten Zeit, mit Rio als Sänger und Botschaften zum Mitsingen.

Nun kommt in Bremerhaven das Theaterstück „ Rio Reiser – Wer, wenn nicht wir?“ auf die Bühne. Zur Einfühlung hatten die Schauspieler Anfang Januar ein Haus besetzt. Kann man sich sonst ja gar nicht mehr vorstellen.

Rio und die Scherben lieferten nicht weniger als den Soundtrack zur Frontstadt West-Berlin, die „Musik zur Revolution“, wie nun auf der Bühne gesagt wird. „Das ist unser Haus“, sangen sie im „Rauch-Haus-Song“, einer Hausbesetzer-Hymne.

Mobilisierungs-Potenzial

Hits wie „Keine Macht für Niemand“ und „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ oder „Ich will nicht werden, was mein Alter ist“ verfügten über erhebliches Mobilisierungs-Potenzial. Allerdings mussten Musiker in den 70ern noch nicht den ganzen Tag Mails checken.

Mit einer zünftigen Melodie sollte sich auch Klimaprotest zu treibender Kraft vertonen lassen. Rock for Future sozusagen. Die Revolution vermisst ihre Lieder.

Von Janina Fleischer