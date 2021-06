Grönemeyer, a-ha, Sting und Co. – Diese Konzert-Highlights für 2022 stehen derzeit fest

Leipzig

Mit jedem Tag deutet sie sich mehr an, die vielbeschworene „Rückkehr zur Normalität“ im Kulturbetrieb. Die jüngste Meldung, die Hoffnung darauf macht: Herbert Grönemeyer kommt im nächsten Jahr nach Leipzig, und das im ganz großen Stil. Wie die Agentur Argo Konzerte am Dienstag verkündete, soll das Konzert am 4. Juni 2022 in der Red-Bull-Arena stattfinden. Es ist eines von vier Stadionkonzerten, die Grönemeyer und seine Bands durch Deutschland führen, beginnend mit Gelsenkirchen. Weitere Stationen sind Berlin, Hamburg – und auch Leipzig. Anlass für die Tour ist der 20. Jahrestags des Erscheinens des Albums „Mensch“ im Jahre 2002.

Erstmals seit Beginn der Pandemie wird damit wieder ein neues Konzert in der Red-Bull-Arena angekündigt. Noch sind es Open-Airs mit einem kleinen bis mittelgroßen Besucherkreis, auf die sich das Konzertgeschehen derzeit beschränkt, doch mit jedem Niedriginzidenz-Tag scheint der Optimismus der Branche zu wachsen. „Unsere Planungen für kommende Veranstaltungen laufen jedenfalls auf Hochtouren“, teilt Argo Konzerte mit. Man rechne fest damit, „dass bald wieder große Konzerte auch mit Beteiligung von internationalen Künstlern stattfinden können. Eine lange Durststrecke liegt hinter der gesamten Branche, und wir freuen uns mehr denn je, nach so langer Zeit endlich wieder Konzerte mit deutschen wie internationalen Topstars und aufstrebenden Newcomern durchführen zu können.“ Es ist also damit zu rechnen, dass in den kommenden Wochen weitere Ankündigungen von ähnlichem Kaliber folgen.

Rammstein machen Stadion-Auftakt

Doch schon jetzt ist die Liste lang, gemessen an den Umständen und allen Unsicherheiten. Bereits einen Monat vor Herbert Grönemeyer machen die Berufsprovokateure Rammstein in Leipzig Station: Die Meldung, dass das ursprünglich für 2020 geplante Doppelkonzert im Rahmen der „Europa“-Tournee am 20. und 21. Mai 2022 stattfinden solle, kam bereits im März und schaffte für Besitzer der begehrten Karten endlich Klarheit.

Internationale Gäste in Arena

Großes deutet sich derweil auch in der Arena an. Für den 17. Januar ist ein Auftritt des Crossover-Geigers David Garrett geplant, im März soll das anarchistische Rap-Trio K.I.Z. folgen, das dann wohl erstmals Stücke seines jüngsten Albums „Rap über Hass“ live zum Besten geben wird. Ebenfalls im März will sich eine internationale Größe in der Arena blicken lassen: Sting soll im Rahmen seiner „My Songs“-Tour am 28. März in Leipzig Station machen. Für den 14. April ist ein Konzert von Nena angekündigt, und am 14. Mai soll mit a-ha die nächste internationale Größe folgen. Kurz vor Jahresabschluss dann eine dritte: Simply Red holen ihr Konzert, das ursprünglich für den 31. Oktober 2020 geplant war, am 29. November 2022 nach. So zumindest die aktuellen Pläne, an denen sich im schlimmsten Fall allerdings noch einiges ändern kann.

Normalbetrieb für 2022 erwartet

Dennoch überwiegt der Optimismus – so auch bei Mawi Konzerte. „Wir gehen davon aus, dass wir spätestens 2022 in eine Art Normalbetrieb zurückkehren können“, heißt es dort. Einen gewissen Grad an Normalität strebe man mit dem aktuellen Programm zwar schon in diesem Herbst an, für das kommende Jahr hoffe man jedoch, wieder verstärkt auf internationale Künstler setzen zu können. „Wir müssen aber auch damit rechnen, denn sonst bekommen wir irgendwann Probleme“, heißt es.

Mawi will neben Nena und a-ha auch die Fantastischen Vier nach Leipzig bringen, und das an einen ungewöhnlichen Ort: Das Konzert am Völkerschlachtdenkmal – ursprünglich für den 25. Juni 2021 geplant – soll nach aktuellem Plan dort am 8. Juli 2022 stattfinden.

Auch im Hause Landstreicher Konzerte gibt es bereits ausführliche Pläne für 2022. Neben drei Konzerten in der Arena – K.I.Z. am 12. März, Vincent Weiss am 23. Mai und Juju am 30. Mai – sind es hier vor allem die bekannten und beliebten Leipziger Indoor-Spielstätten, die man mit nationalen Musikern vor allem aus dem Rap-Genre versorgt. Die Liste ist bereits jetzt umfangreich, als Höhepunkte stechen Kool Savas am 4. März im Felsenkeller sowie Haftbefehl am 12. März im Täubchenthal heraus. Außerdem: drei Konzerte von Danger Dan, von denen aber bereits zwei ausverkauft sind.

Der Hunger nach Live-Musik jedenfalls wird wohl auch 2022 nicht kleiner ausfallen als derzeit. Haben die aktuellen Pläne der Veranstalter bis dahin Bestand, dürfte das Buffet reichhaltig ausfallen, im Großen wie im Kleinen.

Von Christian Neffe