Große Max-Klinger-Schau in Leipzig zeigt ein Genie des Marketings

Leipzig

Bei seinem Amtsantritt im Sommer 2017 bezeichnete Direktor Alfred Weidinger Max Klinger als einen „furchtbaren Maler“, fügte aber hinzu, dass man ihn in den Kontext setzen müsse. Kurz vor Weidingers Rückkehr in die österreichische Heimat findet dies nun in großem Rahmen statt. Anlass ist Klingers 100. Todestag am 4. Juli.

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) weist aber auch auf den wunderbaren Link zum Beethovenjahr hin. Das allseits bekannte Hauptwerk Max Klingers, der thronende Komponist in der Pose eines Boxers nach verlorenem Kampf, steht selbstverständlich im Zentrum der Ausstellung.

Einen wirklichen Mittelpunkt gibt es allerdings nicht, die Schau verteilt sich über vier Raumgruppen in zwei Etagen. Es ist keine Retrospektive, sondern eine Collage verschiedener Aspekte, bearbeitet von fünf Kuratorinnen und Kuratoren. So viel „furchtbare Malerei“ gibt es gar nicht zu sehen, auch wenn die tatsächlich an peinlichen Details nicht armen Großwerke „Christus im Olymp“ und „Die Kreuzigung Christi“ nicht fehlen dürfen. Dafür sieht man sehr viel Grafik und Zeichnung, auch etliche Plastiken.

Verhältnis zu Frauen

Doch beim Kontextualisieren geht es hier weniger um die Gewichtung der Sparten im Gesamtwerk des Künstlers, sondern mehr um die darüber hinausreichenden Beziehungsgeflechte, also „ Klinger und …“. Zwei große Komplexe zeichnen sich dabei ab, zum einen Max Klingers Wirken als echter Europäer in einer nationalistisch dominierten Zeit, zum anderen sein Verhältnis zu Frauen. Ergänzend kommen Exkurse zu seiner Tätigkeit als Dekorateur hinzu.

Unabhängig von der kunstkritischen Bewertung seiner Arbeiten muss man zugeben, dass er ein großer Netzwerker war. Er hat nicht nur die Leipziger Jahresausstellung angeschoben und das Villa Romana-Stipendium initiiert, sondern auch verschiedene Ausstellungen. Dazu gehörte die erste große Präsentation Rodins in Leipzig. Klinger lebte in der Jugend im schnellem Wechsel in verschiedenen europäischen Städten.

In der Pariser Zeit hatte er nicht nur die späten Impressionisten, sondern auch den französischen Revolutionär der Bildhauerei kennen und schätzen gelernt. Deshalb bekommt Auguste Rodin einen prominenten Platz in der Schau, sowohl mit Zeichnungen als auch einigen Plastiken, darunter die berühmte „Der Kuss“.

Einfluss auf die Wiener Sezession

Eine weitere Referenzgröße ist Gustav Klimt. Tatsächlich hatte die Präsentation der Beethoven-Skulptur und einiger Gemälde in Wien um 1900 starke, wenn auch widersprüchliche Reaktionen ausgelöst. Sein Einfluss auf die Sezession ist jedenfalls nicht zu unterschätzen.

Überraschender erscheint aber, dass auch die junge Käthe Kollwitz von Klinger inspiriert wurde. Persönlich sind sie sich wohl nur zwei Mal begegnet, doch für die später sozial sehr engagierte Grafikerin war eine Berliner Ausstellung mit dem Zyklus „Ein Leben“ ein Erweckungserlebnis.

Zwiespältiger ist das Verhältnis des Künstlers zu seinen Lebensgefährtinnen. Die Schriftstellerin Elsa Asenijeff war weit mehr als seine nach damaligen Normen illegitime Geliebte, sondern auch Beraterin und Partnerin auf Augenhöhe, wie Kuratorin Jeannette Stoschek es ausdrückt. Anders sah es mit Gertrud Bock aus, sein wesentlich jüngeres Modell, die er noch kurz vor dem Tod heiratete.

Kaum kritisch

Die Ausstellung ist eine umfangreiche Würdigung eines großen Sohnes der Stadt, aber kaum eine kritische. Als Max Klinger vor sieben Jahren zusammen mit den anderen sächsischen Fantasten Richard Wagner und Karl May zu „Weltenschöpfern“ erhoben wurde, fand Falk Haberkorn im Katalog klare Worte: „Kunst überwältigt nur, wo sie überzeugt. Eben dies vermag Klinger nicht. Er wählt die Abkürzung über den Effekt […].“

Er war ein Genie des Marketings, solche Talente sind auch heute die erfolgreichsten. Dass im Bildermuseum vor reichlich hundert Jahren wenige seiner Werke zu einer Summe angekauft wurden, für die man eine ganze Kollektion hochwertiger Impressionisten hätte kriegen können, wird jetzt nachträglich legitimiert. Der Prozess der Kontextualisierung ist noch nicht abgeschlossen.

„ Klinger 2020“ im Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstr. 10, Eröffnung am Donnerstag, freier Eintritt für das ganze Museum von 16 bis 22 Uhr; zu sehen bis 14. Juni, geöffnet Di und Do–So 12–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr

