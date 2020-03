Große Tragödie als moderne Coming-of-Age-Geschichte: „Eriopis“ in der Leipziger Diskothek

Leipzig

Eine Mutter, die ihre Kinder tötet: Der Tabubruch verstört im Griechenland der Antike ebenso wie im Finnland der Gegenwart. In dessen Schneegefilde hat die finnische Autorin E. L. Karhu diesen Ur-Topos verlagert. Am Freitag wurde ihr Stück „Eriopis – Medeas überlebende Tochter erzählt alles“, ein Auftragswerk des Schauspiel Leipzig, in der Diskothek uraufgeführt, inszeniert von Anna-Sophie Mahler.

Eriopis ist die Tochter des Jason und der Medea. Doch im Gegensatz zu diesen Berühmtheiten griechischer Mythologie blieb sie eine Leerstelle. Findet, außer beim spätantiken Historiker Pausanias, nirgendwo Erwähnung. Und ist selbst in einer Leerstellenexistenz gefangen, zurückgelassen beim Vater, nachdem die Mutter Eriopis’ Brüder, getötet hat.

Refugium aus Stellwänden

Bei Karhu geschieht die Tat im „nördlichen Norden“. In dessen Schneeweiten verschwindet Medea samt toten Söhnen im Hundeschlitten. Hinein in ein die Raumtiefen auflösendes Weiß, das in Mahlers Inszenierung die Bühne ( Katrin Connan) dominiert.

Ein Refugium aus Stellwänden für allerlei Videoprojektionen und ein paar Requisiten (Topfblumen, Monatsbinden, Kondome, Handcreme), mit denen Eriopis sich fortan ihrer Existenz zu versichern sucht. Es ist eine Suche auch nach der eigenen Sprache. Einer, mit der sich von all dem erzählen ließe, was geschehen ist und wofür immer nur Andere schon so viele Worte verschwendeten.

Julia Berke in „Eriopis“. Quelle: Rolf Arnold

Von dieser starken Basis ausgehend erzählt „Eriopis“ vom Versuch einer Selbstermächtigung gegen die Übermacht eines Traumas, brutalen Verlustes. Und von der Selbstbehauptung der Gefühle gegen deren Vereinnahmung und Nivellierung durch die Gesellschaft, die Medien zumal.

Sopranistin Yuka Yanagihara sucht als Eriopis ihre Sprache zwischen Stummheit, Lautmalerei und Liedgesang (Kompositionen: Michael Wilhelmi). Das ist ebenso konsequent. wie der Rollentausch zwischen ihr und Julia Berke, die, halb als Moderatorin, halb als Analytikerin in Eriopis’ Inneres zu dringen versucht. Mahler inszeniert die Metamorphose als Spiegelung und Emanzipationsbewegung zugleich.

Eisig surreale Traumbilder

Das Stück selbst versucht eine Spiegelung des Mythos als Emanzipation vom Mythos und dessen Aufbereitung etwa durch Euripides. „Überschreibung“ nennt man das heute gern, meist ein Euphemismus für „Verflachung“. Im konkreten Fall die einer großen Tragödie zur weiblichen Coming-of-Age-Geschichte unter erschwerten Umständen und feministischen Vorzeichen.

Verstörend ist das nicht. Es sei denn, man hält die rotbekleckerte Monatsbinde dafür, mit der kokett hantiert wird. Dass „Eriopis“ sprachlich schön eisig surreale Traumbilder heraufbeschwört, gehört auf die Habenseite der Inszenierung. Nur reißen auch diese Bilder kaum Tiefen auf, bleiben dekorativ, wie Videoprojektionen auf Stellwänden. Stück und Titelheldin offenbaren sich als Kinder unserer Zeit. Eine eigene Sprache allerdings finden sie kaum.

Weitere Vorstellungen: 19. und 27. März, 18. und 24. April, jeweils 20 Uhr; Diskothek, Bosestraße 1; Kartentelefon 0341 1268168

Von Steffen Georgi