Dann doch lieber Bach: Weil sich die vom Deutschen Orchesterverband ins hiesige Konzertwesen geschossene Ukraine-Kriegs-Musik bei der ersten Anspielprobe als untauglich erwies und offenbar am Augustusplatz niemand vorher auf die Idee gekommen war, einen flüchtigen Blick in die Partitur zu werfen, steht nicht sie am Anfang der Großen Concerte dieser Woche, sondern Bachs Choral zu den Luther-Worten „Verleih und Frieden gnädiglich". Genauer gesagt: Er folgt der Erklärung wider Putins Krieg, die Gewandhausdirektor Andreas Schulz und Orchestervorstand Matthias Schreiber verlesen.

Sie fordern im Bewusstsein der eigenen Machtlosigkeit das Ende des Blutvergießens und fordern auf zum Spenden, um das Leid von Putins Opfern wenigstens ein wenig zu lindern. Und das ist gewiss sinnvoller, als mit wohl lauterster Absicht hastig zusammengedengelte Betroffenheits-Sinfonik unter die Leute zu bringen, die mit Sirenen-Geheul und Bomben-Lärm sowie den einschlägigen Hymnen zwar von der richtigen Seite kommt, doch im Propagandistischen steckenbleibt. Die Wirkung der wenigen Augenblicke von Bachs Lauterkeit jedenfalls hätte ein fotorealistisches Schlachtengemälde kaum übertroffen: Tosend still ist es im Saal während des instrumentalen Chorals – tosend still bleibt es danach, als Daniel Harding, der Dirigent des Abends, von der Bühne geht, um Andrew Staples zu holen, den Solisten des eigentlichen Programms.

Selbst schuld

Es ist dies eines der spannendsten der Saison: Benjamin Brittens 1958 uraufgeführtes Lyrik-Kompendium „Nocturne“(Opus 60) kombiniert es mit Edward Elgars prunkvoller zweiter Sinfonie, die 1911 das Licht der Welt erblickte. Da stand das Empire in vollem Saft und voller Kraft, was Elgars selbstbewusstes Pathos durchaus ahnen lässt. Britten dagegen zieht sich zwei Weltkriege später ganz zurück in innere Welten, in die Gespinste, die Gespenster, die Hoffnungen, dei Ängste und die Wonnen der Nacht.

Sein „Nocturne“ hat das Gewandhausorchester zuvor nie gespielt, Elgars Zweite erst ein einziges Mal vor knapp neun Jahren unter David Zinman. Das ist für die geneigte Leipzigerin und den geneigten Leipziger offenkundig Grund genug, lieber daheim zu bleiben: So schlecht besucht war in den letzten drei Jahrzehnten kaum ein Großes Concert. Selbst schuld, bleibt da nur zu konstatieren. Denn Brittens postromantische Zärtlichkeit und Elgars beherrschter Prunk, sie stehen nicht nur für unwiderstehlich sinnliche, für überwältigend schöne Musik. Sie passen überdies perfekt zu den Stärken des Gewandhausorchesters.

Fragile Seelen-Spiegelungen

Tatsächlich musiziert der famose Brite Daniel Harding, der sich nach sehr vielversprechenden Anfängen am Ende des letzten Jahrtausends und zu Beginn der 2010er ziemlich rar gemacht hat in Leipzig, diese sehr britische Musik mit den Leipzigern so souverän, so selbstverständlich, so beherrscht und so beseelt, als spielte das älteste bürgerliche Orchester der Welt kaum je etwas Anderes.

Man könnte das auf das musikalische Beziehungsgeflecht zwischen London und Mitteldeutschland schieben, das mit Händel begann, mit Mendelssohn seinen Höhepunkt erreichte und keineswegs endete im 19. Jahrhundert, als, wer auf der Insel in musikalischen Dingen auf sich hielt, in Leipzig studierte. Aber wahrscheinlich ist es viel einfacher: Das Gewandhausorchester ist derzeit einfach so gut, dass es einfach alles sehr gut spielen kann. Auch die fragilen Seelen-Spiegelungen Brittens. Aus der englischen Lyrik von Shakespeare bis in seine Tage hat der Nachtstücke zusammengetragen, die er seinem Tenor-Gefährten Peter Pears in die unvergleichliche Stimme komponierte, der Staples nichts schuldig bleibt, flankiert von wechselnden Soloinstrumenten, gebettet in ein pastellenes Streicher-Kontinuum.

Natürlich betörend

Das klingt konstruiert, wenn nicht gebastelt. Aber was das Gewandhausorchester daraus macht, wie Britten Fagott (Riccardo Terzo), Harfe (Carmen Alcantara Fernandez), Horn (Ralf Götz), Pauke (Tom Greenleaves), Englischhorn (Gundel Jannemann-Fischer), Flöte (Christian Sprenger vom MDR, der im letzten Augenblick den Ersatz für Cornelia Grohmann ersetzte, was man seinem Spiel in keinem Ton anhört) und Klarinette (Peter Schurrock) kostbare Ranken um Staples’ sensationell natürlichen und betörend schönen Gesang schlingen lässt. Wie da aus Tönen Verse werden und aus Versen Bilder. Wie da die Nacht bebt und vibriert. Wie sie lebt und was sie gebiert, das verschlägt dem Publikum den Atem und reißt es nach acht Liedern und einer runden halben Stunde zu Begeisterungsstürmen hin, die klingen, als sei er dochvoll, der große Saal.

Grundsätzlich anders verhält es sich nach Elgars knapp einstündiger Zweiter auch nicht. Bei aller staunenswerten Eigenständigkeit: Mit Strauss-Überschwang beginnt sie, einen langsamen Satz, der auch von Mahler sein könnte, enthält sie, ein Scherzo, das Mendelssohn ins 20. Jahrhundert treibt, und ein Finale, das Brahms’ Ernst mit Elgars Pomp verbindet.

Harding gelingt dabei das Kunststück, diese Sinfonie in keinem Moment epigonal klingen zu lassen. Er schlägt sie nicht durch, sondern hält sie mit flexibler Agogik einerseits im Fluss und andererseits lebendig. Er lässt die herrlich warmen Ockertöne der süffigen Instrumentation glühen, hält den Orchesterklang dabei aber transparent und offen. Er scheut das Pathos nicht, nicht den Effekt und nicht den Mahlstrom des philharmonischen Auftrumpfens. Gleichzeitig hält er in jedem einzelnen Takt die Zügel so fest in der Hand, dass kein Zweifel daran bestehen kann, wer den Pinsel in der Hand hält bei diesem sinfonischen Tableau: ein Großer, der demnächst hoffentlich wieder häufiger zu Gast ist am Augustusplatz.

