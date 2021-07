Wirkungssichere Sinfonik von Bryce Dessner, kreativer Kopf der Rockband The National, und Peter Tschaikowski steht in dieser Woche auf dem Programm der unbedingt hörenswerten Großen Concerte des Gewandhausorchesters. Es dirigiert Semyon Bychkov, an den Flügeln sitzen Katia und Marielle Labèque.