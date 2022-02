Leipzig

Manchmal ist einfach der Wurm drin: Den ganzen Freitag über kamen bereits vereinzelte Meldungen positiver PCR-Test bei der Gewandhausdirektion an. Aber sie ließen sich auffangen: durch reduzierte Streicherbesetzung, durch Umbesetzungen innerhalb des Orchesters, durch Aushilfen. Aber als in buchstäblich letzter Minute auch Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons ein positives Testergebnis vorzuweisen hatte, blieb Gewandhausdirektor Andreas Schulz keine andere Chance, als das Publikum im ausverkauften Saal darüber zu informieren, dass es vergeblich gekommen sei, es die Wiederholung des in großen Teilen sensationellen Großen Concerts vom Vorabend nicht geben würde. „Die Enttäuschung der Menschen“, sagt Schulz, „war deutlich spürbar, auch Frust, Verärgerung. Aber wir hatten keine Wahl.“

Die hatte er tatsächlich nicht. Und der Vorfall führt schmerzhaft vor Augen, dass die Corona-Pandemie keineswegs als abgehakt gelten kann. Die Inzidenzen steigen und steigen. Und auch wenn wirklich ernste Verläufe seltener werden, ist erstens die schiere Menge der Infektionen schon Grund zu ernster Sorge. Und zweitens hätte das Konzert auch nicht stattfinden können, läge der Gewandhauskapellmeister einfach nur mit einer normalen Grippe darnieder.

Ausgebremst auf der Zielgeraden

Wahrscheinlich werden wir uns damit abfinden müssen, das derlei häufiger passiert in den letzten Monaten. Schön ist es für niemanden. Nicht für die Künstler, die bezaubernde Sol Gabetta beispielsweise, die da am Donnerstag mit sichtbarer Beglückung gemeinsam mit dem Gewandhausorchester und Andris Nelsons die Sterne vom Himmel musiziert hat, nicht für Andreas Schulz, der als Überbringer der schlechten Botschaft den Unwillen auf sich zieht, erst recht nicht für die 500 im Saal, die sich als glückliche Besitzer von Karten für dieses wunderbare Konzert, das auch drei weitere Male zu füllen gewesen wäre, noch auf der Zielgeraden ausbremsen lassen mussten.

Und doch kann man dem Vorgang auch Positives abgewinnen: Potenzielle Überbuchung wie Ärger des Publikums zeigen: Die Sehnsucht nach Kultur ist groß. Im Gegensatz zur letzten Interims-Öffnung ist derzeit alles gut besucht bis ausverkauft. Folglich sollten solche Absagen in letzter Minute nicht dazu führen, es nicht mehr zu versuchen, sondern im Gegenteil: Jedes Konzert, jede Theater-, jede Opernaufführung, jede Performance, die in den nächsten Wochen und Monaten stattfindet, ist ein kleiner Sieg über dieses – ich bitte um Entschuldigung! – Scheiß-Virus. Am Ende wird es nicht gewinnen. Weil es nicht gewinnen darf.

Von Peter Korfmacher