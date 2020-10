Leipzig

Ein merkwürdiger Schluss, diese Farruca des Müllers, dieser ruhige Flamenco nach all der schwülen, aufgeladenen, dampfenden, fiebrigen Glut von Manuel de Fallas „El sombrero de tres picos“ – auf Deutsch: „Der Dreispitz“. Im Ballett hat der zweite Akt hier gerade erst Fahrt aufgenommen, und auch die Kombination der beiden meist hintereinanderweg gespielten Suiten biegt da noch längst nicht auf die Zielgerade ein. Vielleicht ist es den Besetzungsbeschränkungen in Corona-Zeiten geschuldet?

Sei es, wie es sei: Der lapidare und dennoch ausgelassen bejubelte Ausklang des Großen Concerts vom Donnerstag ist ebenso merkwürdig wie der Beginn: Zuerst sorgt da von rechts ein wildgewordener Lautsprecher mit der Geräuschkulisse von Harry Potters Schnatz für Verzögerung; dann beobachtet der Gastdirigent Juanjo Mena ein verspätetes Ehepaar mit huldvoll freundlichem Interesse bei der langen Suche nach den richtigen Plätzen im Parkett; schließlich klingelklangelt von links, da hat die Musik längst begonnen, ein Mobil-Telefon schamlos ausführlich in Maurice Ravels wunderbare „Pavane pour une infante defunte“ hinein. Folglich durchbebt eine Unruhe diesen so zarten, so versunkenen, so traurig schönen Satz. Und eigentlich, denkt man da bei sich, kann das unter diesen Umständen jetzt nichts mehr werden.

Anzeige

Ohne Kitsch-Alarm

Wird es aber doch. Und zwar ziemlich schnell. Weil Bernhard Krug sein Solohorn so zart, so weich und so warm singen lässt, weil die Streicher um Konzertmeister Andreas Buschatz so elegisch leuchten, weil Mena am Pult nicht viel tut – aber das Richtige, um den Laden bei diesem allzu oft gefährlich sentimentalen Satz zusammenzubringen und ohne Kitsch-Alarm zu den Herzen zu tragen.

Umgekehrt gelingt Mena in Prokofjews zweitem Violinkonzert gemeinsam mit dem Gewandhausorchester und Augustin Hadelich an der Guarneri das Gleiche: Sentimentalität ist der letzte Vorwurf, den man diesem Werk machen würde. Meist wird es ironisch, gallig, grotesk angegangen, vor allem der scheinbanale Mittelsatz. Doch nun, im unter Corona-Bedingungen fast ausverkauften Gewandhaus, sind die weit ausschwingende Bögen der Sologeige über leicht torkelnden Dreiklangsbrechungen vor allem: schön.

So lässig wie virtuos

Weil Hadelich die Guarneri so edel und vollmundig singen lässt. Weil Mena und das Gewandhausorchester keine Karikatur zeichnen, sondern vorführen, wie im Orchester vollkommene Liedbegleitung funktioniert. In den Außensätzen geht die Rechnung ebenso auf: Klarheit und Beherrschtheit zeugen die Schönheit im Allegro moderato, in dem Hadelichs üppiger Brokat-Ton vom ersten Takt an aufhorchen lässt, ausgelassener Spielwitz trägt hispanophile Finale. Für den Jubel bedankt Hadelich sich so lässig wie virtuos mit Coleridge-Taylor Perkinsons „Louisiana Blues Strut“ bedankt.

Seine solistische Spielwut bei höchstem gestalterischem Anspruch und musikalischem Ernst trägt auch Alberto Ginasteras (1916–1983) Variaciones concertantes – die lateinamerikanische Antwort auf Benjamin Brittens klingenden Orchesterführer: Quer durchs üppige Kammerorchester wird so ziemlich jeder mal nach vorn geschubst, um ein Solo abzuliefern. Das Cello trägt das Thema vor, der Kontrabass bindet es hinten wieder ab. Flöte und Klarinette, Oboe und Fagott, Bratsche, Blech und Horn und Holz singen und tanzen und jauchzen und schluchzen – und sie tun es im Gewandhausorchester alle auf bemerkenswertem Niveau.

Sinnlich ausgeleuchtetes Ganzes

Dass dieser Klangkörpern ganz oben mitspielt, ist kein Geheimnis. Daraus folgt zwangsläufig, dass er sich aus erstklassigen Musikerinnen und Musikern zusammensetzt. Dass die die richtigen Töne zur richtigen Zeit in der richtigen Lautstärke und der richtigen Farbe abzuliefern im Stande sind, das versteht sich auch von selbst. Wie aber hier Mena aus den durch die Bank fabelhaften Solos und dem komplexen Gewirk drumherum ein so präzise wie sinnlich ausgeleuchtetes Ganzes formt, das ist dann doch ziemlich beeindruckend.

Und das gilt am Ende auch für De Fallas herrlichen Dreispitz – obschon ihm die krachende Final-Danza fehlt. Doch so bizarr der Anfang dieses Konzertes gerät und so seltsam der Schluss – ein ziemlich großes ist es dann doch, dieses Große Concert.

Von Peter Korfmacher