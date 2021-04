Leipzig

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung trifft sie präzise, die Stimmung, mit der Andris Nelsons und das Gewandhausorchester gerade knapp zehn Minuten lang den Saal gefüllt haben. Schlicht ist Samuel Barbers Adagio, voller Melancholie und Trauer – doch ohne Wut und Verzweiflung. In dieser Haltung berichtet Jung in so knappen wie bewegenden Worten im Großen Concert von „zwei Seelen in seiner Brust“: von der Freude, dass er nach fünf Monaten der Stille in diesem Saal „unser Weltklasse-Orchester hören kann“, aber auch von der Enttäuschung darüber, dass das Konzert wieder nicht vor Publikum stattfinden kann.

Es sollten Freikarten unter Leute gebracht werden, die sich engagierten im Kampf gegen die Pandemie. Doch nun, weil ihr Verlauf es nicht zulässt, richtet Jung Gruß und Dank an alle, die das Leben am Laufen hielten, von der Wissenschaftlerin bis zum Busfahrer. Das Konzert ist überdies den Corona-Toten gewidmet, den 2,7 Millionen in aller Welt, den über 78.000 in Deutschland, ihren Hinterbliebenen, die oft nicht einmal Abschied nehmen konnten. Doch Jung verharrt nicht in Trauer, er blickt nach vorn, hofft auf Impfungen, „kluge Test-Strategien“, darauf „dass wir hier bald wieder gemeinsam Musik hören und erleben dürfen“.

Musik mit Botschaft

Zukunftsmusik. Einstweilen ist es wieder nur ein Stream. Seit der Live-Ausstrahlung am Freitagabend noch zum 8. Juli gratis abrufbar auf Arte concert – und unbedingt sehens- und hörenswert. Wegen der dezent wirkungssicheren Bild- und Lichtregie, die dem leeren Gewandhaus eine sehr eigene Aura gönnt, weil das Programm das weite Feld der Jung-Rede in Tönen ein weiteres Mal ausschreitet: Auf Barbers unprätentiöse Trauerode folgt Mozarts C-Dur-Klavierkonzert KV 503, das Andris Nelsons mit dem Gewandhausorchester, und Daniil Trifonov am Steinway als Brücke anlegen, als Aufstieg, der aus den Nebeln Barbers durch die beethovensche Kraft des Mozart-Kopfsatzes, den Gesang des langsamen bis in die heiteren Lichtwelten des Finales führt – dessen Seitenthema Trifonov wunderbar hymnisch aussingt. Die reine Mozart-Lehre ist das nicht immer. Aber wem es in der Musik nicht nur um ihre Strukturen geht, sondern hin und wieder auch um eine Botschaft, der wird dieses Konzert immer wieder hören wollen.

Trifonovs Anschlagszauber, seine Bogen-Magie, der Schalk, der aus den mal verspielten, mal angeberischen Kontrapunkt-Effekten herausleuchtet, alles satt und sicher getragen vom Gewandhausorchester um Sebastian Breuninger, das mag ein wenig altmodisch klingen – macht aber ein großes Großes Concert aus. Und in Trifonovs Zugabe, Carl Philipp Emmanuel Bachs kristallinem c-moll-Rondo, gibt’s sogar noch was zu entdecken: die Wege nämlich, die aus Leipzig, von Bach und dem Barock, nach Wien, zu Mozart und in die Wiener Klassik führten.

80 Minuten Hoffnung

In Schumanns Erster, seiner Frühlingssinfonie, deren Beginn in normalen Zeiten das Publikum in den Saal ruft, sind alle Schatten abgeschüttelt. Wenn die Zukunft, die der Oberbürgermeister beschwört, so licht ist, wie Andris Nelsons und das nachgerade spielwütige Orchester sie malen, so energiegeladen vorandrängend, bei aller Ausgelassenheit doch ernst, im Larghetto in beseelter Schönheit bei den Schatten der Vergangenheit verweilend, dann muss es bald aufwärts gehen. Und wenn nicht – hat uns diese herrliche Musik gut 80 Minuten der Hoffnung geschenkt.

Das Große Concert ist bis zum 8. Juli kostenfrei abzurufen auf arte.tv

Von Peter Korfmacher