Leipzig

21 Jahre ist der schwedische Geiger Johan Dalene mittlerweile alt. Das ist zwar immer noch verdammt jung, doch mit staunenswerten Wunderkind-Dressur-Akten ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Mit 21 muss ästhetisch auf eigenen Beinen stehen, wer im Haifischbecken solistischer Einzelkämpfer bestehen möchte. Aber um Dalene wird man sich wohl einstweilen nicht sorgen müssen: Zu seinem Debüt beim Gewandhausorchester hat er ziemlich selbstbewusst Mendelssohns Violinkonzert mitgebracht, von diesem Klangkörper 1845 uraufgeführt, seither praktisch ununterbrochen im Repertoire, selbstredend immer wieder gern mit den jeweiligen Königinnen und Königinnen des Instrumentes an der Sologeige. Sie hängen also ziemlich hoch, die Mendelssohn-Trauben in Leipzig. Und stilistisch gibt es auch kaum etwas, was es hier nicht bereits auf höchstem Niveau gegeben hätte.

Trotzdem lassen bereits die ersten silbrigen Tönen seiner eher schlanken als üppigen Stradivari aufhorchen. Mit bemerkenswertem Selbstvertrauen und vollem Risiko führt er das vielstrapazierte Werk aus der Komfortzone klassizistisch gerundeter Wohlfühl-Romantik heraus. Er raut den Klang auf, lässt den Kopfsatz fiebrig zucken, das Andante zart atmen, das Finale Funken schlagen – in den Außensätzen mit waghalsigen Tempi, was nicht ohne Folgen fürs Passagenwerk bleibt, das hier und da pauschal bis manchmal auch etwas ungepflegt gerät. Macht aber nichts. Denn die mitreißende Originalität und Lebendigkeit seines Tanzes mit der Geige ist allemal wertvoller als die letzte Verästelung in den Kadenzen.

Vollkommene Begleitung

Dynamisch ist Dalenes Spiel vor allem am unteren Ende der Lautstärkeskala atemberaubend feinnervig und beseelt. Sakari Oramo, finnischer Chefdirigent des BBC Symphony Orchester stellt sich mit dem Gewandhausorchester darauf ein, überdeckt einerseits keinen einzigen Ton der Sologeige, stranguliert den Orchesterklang aber andererseits auch nicht mit der allzu kurzen Leine. Die Bläser blühen elegant, die Streicher schmelzen in sinnlicher Präzision. Er ist nicht leicht zu begleiten, der Geiger Johan Dalene – im Großen Concert vom Donnerstag aber gelingt es vollkommen. Jubel, der unausweichliche Bach als atemberaubend klug und schön gespielte Zugabe.

Am Schluss, nach Jean Sibelius’ herrlicher Lemminkäinen-Suite ist der Jubel im mittelprächtig besuchten Saal noch ein wenig lauter. Mit Sibelius’ Vier Legenden verhält es sich ein wenig wie mit Smetanas Mein Vaterland: Ein Satz, bei Smetana ist es Die Moldau, bei Sibelius Der Schwan von Tuonela, hat es in die Orchester-Hitparaden geschafft, den Rest kennt zumindest hierzulande kaum jemand. Was in beiden Fällen eine Schande ist.

Wenn Frau Pilcher mal schlecht träumt ...

Der satte, breite, tiefe Strom von Sibelius’ unwiderstehlichen Tondichtungen passt perfekt zum Gewandhausorchester, aus dessen sämigen Ockertönen Oramo ganz selbstverständlich die herrlichsten Details hervorzieht, gleichsam naturalistische Störmanöver: Stromschnellen, Klippen, Reflexe, Strudel, Spiegelungen. Mal tönen von Ferne um den Konzertmeister Sebastian Breuninger die Fiedeln, mal rührt Gundel Jannemann-Fischer mit ihrem Englisch-Horn im Schwan zu Tränen der Wonne, mal seufzt eindringlich Valentino Worlitzschs Cello, dräut markig das Blech.

Bedrohliches lauert auch in Anna Clynes (geboren 1980) Tonsatzarbeit This Midnight Hour. Behauptet jedenfalls die in London geborene Komponistin – und ruft sicherheitshalber Baudelaire und seine Blumen des Bösen in den Zeugenstand, auf dass sie ihr Inspiration bescheinigten. Dabei taugte die munter bis sorglos draufloskolportierte Viertelstunde eher als Musik zum Film „Wenn Frau Pilcher mal schlecht träumt, wird am Ende doch noch alles gut“.

Präziser, klarer, entschlossener Könner

Dabei kann Anne Clynes mit dem Orchester umgehen, kann sie Stimmungen erzeugen, dankbar und ökonomisch Solisten und Tutti beliefern. Drum bleibt die Unerheblichkeit dieser Arbeit vom ersten bis zum letzten Ton sympathisch. Auch und vor allem, weil Sakari Oramo selbst diese Verbrauchssinfonik ernstnimmt, liebevoll durchgestaltet, grollen lässt und schmeicheln. Ein wunderbarer Dirigent, unter dessen Leitung das Gewandhausorchester auch tönendes Kunstgewerbe weit über Wert verkauft. Das erklärt zwar nicht, was es im Spielplan verloren hat, sollte aber Grund genug sein, diesen präzisen, klaren, entschlossenen Könner unbedingt mal wieder ans Pult zu holen.

Das Konzert wird am 25. März, 20 Uhr, wiederholt.

Von Peter Korfmacher