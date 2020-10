Großes Theater: Leipziger Klinger-Werke trumpfen in Bonn auf

Bonn/Leipzig

Die Idee kam Max Klinger 1884 „eines schönen Abends in Paris am Klavier, und so farbig bestimmt und deutlich, wie nur ganz wenige Sachen: die Haltung, die Faust, das rote Gewand, der Adler, der Sessel, die Falten – sogar die Goldlehnen“. 17 Jahre arbeitete Klinger (1857–1920) an der Umsetzung. 1902 wurde sein „Beethoven“ in Wien erstmals öffentlich gezeigt – und gefeiert. Später kaufte Leipzig das Ausnahmewerk zum Preis von 250 000 Reichsmark, eine Riesensumme, für die zehn Jahre lang gesammelt werden musste.

Zur Galerie Bonn feiert Klinger – mit zahlreichen Werken aus seiner Geburtsstadt Leipzig. Hier ein Blick in die Ausstellung, die ab Freitag in der Bundeskunsthalle zu sehen ist

Jetzt thront „Beethoven“ in Bonn, wo er in der Bundeskunsthalle den Mittelpunkt der am Freitag beginnenden Ausstellung „ Max Klinger und das Kunstwerk der Zukunft“ bildet – zusammen mit vielen weiteren Hauptwerken aus Leipzig. Bis zum 31. Januar sind rund 200 Gemälde, Grafiken und Skulpturen zu sehen. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Museum der bildenden Künste (MdbK). In Leipzig war Klinger zum 100. Todesjahr bis zum 16. August gezeigt worden.

„Es ist eine überwältigende Inszenierung“

Beethoven als der Zeit enthobenes, mit sich und der Welt ringendes einsames Genie – Klingers pathetischer Blick auf den Großkomponisten (und wohl auch auf sich selbst) ist nun also in der Stadt zu sehen, wo dieser vor 250 Jahren geboren wurde. Das passt. „Es ist eine überwältigende Inszenierung“, sagte am Donnerstag Jeannette Stoschek, kommissarische Direktorin des MdbK, nach der Pressekonferenz in Bonn. „Es ist sehr anregend, die Leipziger Werke in der weitläufigen Ausstellungshalle neu zu sehen und kritisch zu hinterfragen. Der Umgang mit dem in Leipzig sehr verehrten Klinger sei in Bonn unbeschwerter. Grafiken sind wie unter der Lupe überdimensional an den Wänden zu sehen. Das 251 mal 465 Zentimeter große Gemälde „Die Kreuzigung Christi“ hängt nicht an der Wand, sondern ist gewissermaßen als Raumteiler platziert.

Die Rolle der Musik

Neben der Auseinandersetzung mit der Antike oder bürgerlicher Doppelmoral werden Themenschwerpunkte wie die „Inspiration Rodin“, oder der Akt als „Kern und Mittelpunkt aller Kunst“ gesetzt. Klingers Akte athletischer Männerkörper führten später zu seiner Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten. Der Künstler sei deshalb etwas in Vergessenheit geraten, sagte die Intendantin der Bundeskunsthalle, Eva Kraus. „Das ist zu Unrecht geschehen.“ Eine große Rolle spielt der Einfluss der Musik auf Klingers Kunst, nachzuerleben etwa in der Grafikfolge „Brahmsphantasie“ oder dem unvollendeten Wagner-Denkmal.

In der Mitte der Halle kämpft „Beethoven“

In der Mitte der Halle aber kämpft „Beethoven“, der auch für Klingers Vision vom „Kunstwerk der Zukunft“ steht – aus verschieden farbigen Materialien zusammengesetzt, die Grenzen der künstlerischen Gattungen sprengend. Ein Kunstwerk, das es denen, die mit ihm zu tun haben, bis heute nicht leichtmacht.

Rüdiger Beck und sein Team bei der Demontage der Beethoven Skulptur von Klinger im Bildermuseum in Leipzig. Jetzt ist er in Bonn. Quelle: André Kempner

Es wird wohl für längere Zeit das letzte Mal sein, dass der aus 13 Teilen zusammengesetzte, 3,3 Tonnen schwere „Beethoven“ – der 2,8 Tonnen schwere Sockel blieb in Leipzig – das Museum verlassen wird. Jeannette Stoschek: „Wir haben beschlossen, er wird nun wirklich nicht mehr reisen.“ Was Chefrestaurator Rüdiger Beck ausdrücklich begrüßt. Der in einem Video dokumentierte komplizierte Ab- und Aufbau bedeute immer ein hohes Risiko. Zum Glück habe alles gut geklappt. „Ich werde den ,Beethoven’ dann aber in Leipzig festkleben. Sagt der Restaurator Beck. Beck, der Ausstellungsbesucher ist von der Bonner Schau begeistert: „Großes Theater.“

Info: Bis 31.1. 2021 in der Bundeskunsthalle in Bonn ( Emil-Nolde-Straße 11), Di, Mi 10–21, Do–So 10–19 Uhr

