Großformation „Été Large“ im Leipziger Theaterhaus Schille

„Ornithology“ ist eine zentrale Komposition des Bebop, die Charlie Parker, der Bird genannt wurde, immer wieder spielte. Posaunist Albert Mangelsdorff sammelte Vogelstimmen und nannte seine erste Soloplatte „Trombirds“. Dave Hollands vielleicht schönste Aufnahmen tragen den Titel „Conference of the Birds“. Und so weiter. Die Kölner Saxofonistin Luise Volkmann ist also in bester Gesellschaft, wenn sie das neue Album ihrer dreizehn Musikerinnen und Musiker starken Großformation Été Large „When The Birds Uprise Their Choir“ nennt. Am Samstag gastiert sie damit im Theaterhaus Schille.

Der 1992 in Bielefeld geborenen Saxofonistin und Flötistin geht es unbedingt um Vielseitigkeit, mit der sie sich engen Musikkorsetten widersetzt. Agil, fantasievoll und energiegeladen sucht sie nach immer neuen Wegen, als Solistin, in Duos oder in ihrem Trio Autochrom. Gerade auch mit Été Large erweitert sie ihr Komponieren auch hin zu zeitgenössischer Musik: Sängerin und Sänger, sechs Bläser, Cello, Piano, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug. Das ergibt eine große Spielwiese, auf der vieles möglich ist. 2017 erschien „Eudaimonia“ und wurde als spannendstes Debütalbum seit Langem und mit weiteren Superlativen gefeiert.

Unkonventionelle Grenzgängerin

Was Luise Volkmann tut, muss ihr unter den Nägeln brennen. Das ist die Voraussetzung. Hinzu kommt, dass die von ihr zusammengeführten Musiker ihrer Generation bestens ausgebildet sind. Junge Jazzmusiker von heute haben es gelernt, ihre Musik zu intellektualisieren. Auch deswegen sieht sie ihr Komponistentum nicht in konventionellen Kontexten. Grenzgänge zur sogenannten ernsten Musik macht sie mit Selbstbewusstsein produktiv. Ausgelassene Spontaneität verträgt sich dann sehr gut mit akribisch Gebautem. Drei Jahre hat Luise Volkmann in Paris gelebt und vor Ort eine Jazzszene kennengelernt, zu deren Markenzeichen genau dieses Miteinander zählt: „Die Franzosen haben auch ein ganz anderes Faible für Lyrik. Die Rolle des Musikers schließt dort viel mehr mit ein, Performance und Gesang gehören dazu.“

In ihren Arrangements für Été Large bringt sie Musiker zusammen, deren Herkünfte und Auffassungen sehr unterschiedlich sind. Das macht den Reiz dieser ungewöhnlichen Klänge aus. „Musik zum Aufpassen“ nennt sie lapidar und durchaus schelmisch ihre Debüt-CD, in der sich diverse Seelen in ihrer Brust spiegeln. Nun geht sie den nächsten Schritt mit ihrem nichtalltäglichen Ensemble und widmet sich gleichermaßen zugeneigt wie angstfrei der Nach-Woodstock-Rockmusik der bundesdeutschen 68er-Generation, zu der ihr Vater zählte.

Spaßvoll, leicht- und hintersinnig

Forsch und furchtlos denkt Luise Volkmann in Konzepten, und wenn man eine Referenzgröße braucht, sollte man zuerst an Frank Zappa denken. Der Publizist Jens Balzer hat jene Zeit als „entfesseltes Jahrzehnt“ bezeichnet. So könnte man auch diese Musik attribuieren. Sie ist spaßvoll, leichtsinnig, hat Hintersinn und lebt von überraschenden Aktionen. Es ist aber Musik von heute, die hinter den damaligen Statements eine Relevanz für unsere Gegenwart finden muss. Im Vergleich zum Debütalbum sind die neuen Aufnahmen druckvoller und weniger ziseliert, tentakeln bis hin zur Wildheit des Punk.

Été Large versammelt Künstler, die sich einmischen wollen in unsere aktuellen Verirrungen. Durchaus mitreißend geht das an gegen Verfestigungen im Denken und lädt dazu ein, diese zu unterwandern.

Luise Volkmann & Été Large, Samstag, 10. Oktober 2020, 20 Uhr, Theaterhaus Schille.

Von Ulrich Steinmetzger