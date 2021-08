Leipzig

Die Open-Air-Saison neigt sich dem Ende zu. Die Kulturbranche, allen voran Organisatoren von Großveranstaltungen, fordert deshalb bundeseinheitliche Corona-Regeln und Perspektiven für den Herbst und darüber hinaus. So auch Dieter Semmelmann, Geschäftsführer von Semmel Concerts, und Philipp Franke, Geschäftsführer der Quarterback Arena Leipzig. Im Interview sprechen beide über enttäuschte Erwartungen, Hoffnungen in die Impfkampagne und einen logistischen Stolperstein bei den anstehenden Konzerten auf der Festwiese.

Was war die letzte Großveranstaltung, die Sie beide persönlich miterlebt haben?

Dieter Semmelmann: Ich hatte letztes Wochenende volles Programm, das war fast wie früher: Matthias Reim in Weißenfels mit 1500 Leuten, außerdem Kerstin Ott in Bremen und der Radio-1-Abend in der Berliner Waldbühne mit 6000 Menschen und Künstlern wie Danger Dan, Knorkator und Helge Schneider.

Philipp Franke: Bei mir ist es schon etwas länger her, das Alligatoah-Konzert auf der Festwiese mit 1700 Gästen.

Zur Person Dieter Semmelmann wurde 1965 in Bayreuth geboren. 1991 gründete er die Agentur Semmel Concerts, die vor Corona jährlich rund 1500 Veranstaltungen in Deutschland und darüber hinaus organisierte. Philipp Franke wurde 1990 in Rudolstadt geboren. Er übernahm 2018 zusammen mit Matthias Kölmel die Geschäftsführung der ZSL Betreibergesellschaft, der die Arena und das Stadion gehören.

2021 sollte das Jahr werden, in dem wieder vieles bis alles möglich ist. Wurden Ihre Erwartungen enttäuscht?

Semmelmann: Wir sind sehr hoffnungsfrohe Menschen – aber vielleicht manchmal etwas zu hoffnungsvoll. Wir hatten damit gerechnet, dass wir in diesem Sommer wieder Veranstaltungen in jeder Größenordnung durchführen dürfen, weil uns immer gesagt wurde, dass bei einer gewissen Impfquote und einem Impfangebot für jeden die Restriktionen aufgehoben werden. Umso enttäuschter sind wir, dass wir uns nun trotz guter Quote noch immer in diesem Wirrwarr der föderalen Corona-Schutzverordnungen bewegen.

Franke: Wir haben uns seit März jeden Tag mit der Impfquoten-Entwicklung beschäftigt und berechnet, wann wir bestimmte Schwellenwerte erreichen. Damals fehlte aber der Diskurs, der jetzt stattfindet: Unter welchen Voraussetzungen können große Veranstaltungen und deren Besuch wieder ermöglicht werden?

PCR-Tests schrecken Besucher ab

In Sachsen soll ab der sogenannten „Überlastungsstufe“ 2G gelten, sodass nur noch Genesenen und Geimpften der Zugang etwa zu Konzerten ermöglicht wird. Was halten Sie davon?

Semmelmann: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir für eine Übergangszeit, natürlich nicht dauerhaft, die 2G-Regelung als Lösung für uns sehen, um das Konzertgeschäft wieder anzukurbeln. Das war auch unser Vorschlag an die Politik – allerdings verbunden mit der Forderung, die Kapazität wieder zu 100 Prozent auszuschöpfen.

Franke: Manche Bundesländer geben ja für Indoor-Veranstaltungen nun 2G oder 3G mit PCR-Test vor, aber letzterer schreckt viele Besucher ab. Wir brauchen eine Harmonisierung der Regeln bundesweit.

Semmelmann: Gerade für uns als europaweit agierende Agentur ist es schwer. Beispiele: Wir hatten ab dem 6. September eine deutschlandweite Tournee von Santiano geplant, die wir nun nicht durchführen können, weil wir keine Klarheit hatten. Die Arena-Tournee von Roland Kaiser beginnt am 17. September in Riesa. Die wollen wir unbedingt durchführen, und dafür arbeiten wir nun die verschiedenen Länderverordnungen durch – in Österreich und in der Schweiz gilt bei 100 Prozent Kapazität die 3G-Regel. Es ist wichtig, dass wir schnell eine grundsätzliche Regelung für die nächsten Wochen finden. Wenn das die 2G-Regel wird, könnten wir zumindest vernünftig arbeiten.

Warum setzen Sie als Privatunternehmen nicht von Haus aus freiwillig auf die 2G-Regel?

Semmelmann: Das könnten wir natürlich, aber dann müsste gleichzeitig auch die volle Auslastung möglich sein. Für den örtlichen Genehmigungsprozess ist in jeder Stadt die Schutzverordnung maßgebend, und darin sind 2G-Regelungen bisher nie vorgesehen gewesen.

Franke: Man reglementiert uns bei der Auslastung und schreibt dann noch ein individuell abgestimmtes Hygienekonzept vor. Und das ist ein Problem: Man verfasst einen Beschluss, der aber breit interpretierbar ist. In Leipzig haben wir zwar ein progressives Gesundheitsamt, mit dem wir gerne zusammenarbeiten. In Dresden wird die Verordnung aber wieder ganz anders ausgelegt. Das sorgt für einen Flickenteppich.

Kampf um Existenzen

Was genau wünschen Sie sich?

Semmelmann: Wir fordern, ab September oder Oktober Konzerte in der geplanten Form ohne Abstand und voller Kapazität durchzuführen. Wir würden 3G mit PCR oder 2G umsetzen, aber wir wollen wieder arbeiten dürfen. Das wäre unser Wunsch. Diese Forderungen gibt es beispielsweise auch von Seiten der Bundesliga. Den Menschen muss das Recht zurückgegeben werden, selbst zu entscheiden, ob sie zu einer Veranstaltung gehen und sich noch einem kleinen Restrisiko aussetzen wollen.

Franke: Uns wurde immer gesagt: Die Impfung ist der Schlüssel zurück zur Normalität. Jetzt haben wir diesen Schlüssel, einen großen Teil der Bevölkerung geimpft und schaffen es trotzdem nicht, Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Noch nicht Geimpfte haben also derzeit nichts davon, sich jetzt impfen zu lassen. Insofern könnte man da durchaus offensiver vorgehen und sagen: Belohnt euch, holt euch die Spritze ab, das ist ein Dienst an unserer Gesellschaft, und dann können wir auch wieder das nachholen, was wir so lange vermisst haben.

Zwei geläufige Argumente gegen die 2G-Regelung lauten, es werde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geschaffen und eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt. Was sagen Sie dazu?

Semmelmann: Wir sind nicht daran interessiert, einen gesellschaftlichen Konflikt zu produzieren. Aber unsere Branche kann seit 18 Monaten nur eingeschränkt bis gar nicht arbeiten, das ist schwierig für uns alle. Der Strohhalm, an den wir uns klammern, ist die Impfung. Ich sage aber ehrlich: Wenn ich mich für eine Reise einer Gelbfieber-Impfung unterziehen muss, diskutiert auch niemand darüber. Und wenn die Impfung sowie eine vorübergehende 2G-Regelung die Chance ist, unser Geschäft wieder normal durchführen zu können, dann sehe ich das nicht als Zwei-Klassen-Gesellschaft, sondern als legitime Möglichkeit, uns unseren Job weiterhin mit Leidenschaft und Liebe machen zu lassen. Wir verspüren überall eine gewisse Unsicherheit und Vorsicht, es werden kaum noch Tickets verkauft, den Leuten sind die Regeln teilweise auch zu kompliziert. Die 2G-Regelung kann da Vertrauen schaffen. Wir leiden wirklich unter der aktuellen Lage. Wenn wir da für den Moment so etwas wie eine Zwei-Klassen-Gesellschaft schaffen sollten, dann tut mir das leid. Man muss aber auch verstehen,dass wir und viele Branchenteilnehmer um unsere Existenz kämpfen.

Kompliziert ist auch, dass alle Karten für die anstehenden Konzerte von Sarah Connor und Roland Kaiser umgebucht werden müssen. Ging das nicht einfacher?

Semmelmann: Die Sache ist: Der Vorverkauf für diese Konzerte begann 2019, da waren die Tickets nicht personalisiert. Nun müssen sie das sein, weil wir den Gästen, aufgrund behördlicher Auflagen eine Platznummer zuweisen müssen, und dazu müssen die Karten in ein entsprechendes System umgebucht werden. Das haben bisher nur 40 Prozent gemacht. Wir appellieren an unsere Ticketkäufer, uns jetzt nicht im Stich zu lassen.

Sitzplan der Sommerarena auf der Festwiese in Leipzig mit Konzerten von Sarah Connor (3.9.) und Roland Kaiser (4.&5.9.) Quelle: Semmel Concerts

Ab Oktober soll es keine kostenlosen Bürgertests mehr geben. Wie geht es dann mit dem Testen an Arena oder Festwiese weiter?

Franke: Wenn die subventionierten Schnelltests wegfallen, glaube ich nicht, dass das weiter kostenlos vor Ort angeboten wird. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die Tests von den Veranstaltern in die Ticketpreise eingepreist werden. Aber jeder hat jetzt ja die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

„Wir halten unsere Fahnen weiterhin hoch“

Wie sieht es mit der Planung von Auftritten internationaler Künstler aus? Welche Probleme gibt es da?

Semmelmann: Das ist eine sehr fragile Geschichte. In England und einigen europäischen Ländern ist ja aktuell alles wieder möglich. Wenn wir da unsere Probleme schildern, werden wir eher belächelt. Wenn wir in Deutschland so weitermachen wie bisher und es so unsicher bleibt, befürchte ich, dass weitere Tourneen, die Anfang des Jahres stattfinden sollen, geschoben werden und es einen Dominoeffekt gibt. Deshalb brauchen wir so dringend eine bundesweite Lösung und eine klare Perspektive.

Mit welchen Gefühlen gehen Sie in den Herbst und in den Winter?

Semmelmann: Wir hoffen einfach, dass unsere Veranstaltungen weiterhin vom Publikum angenommen werden. Wenn wir merken, dass unsere Kunden das nicht honorieren, müssen wir uns überlegen, ob wir diese Risiken und diesen Einsatz noch leisten können. Oder ob wir, salopp gesagt, einfach dichtmachen und unsere Telefonnummer bei der Regierung hinterlassen, die uns dann anrufen können, wenn es wieder losgeht. Aber noch sind wir nicht soweit (lacht) und kämpfen um jede Show.

Franke: Genau, wir halten unsere Fahnen weiterhin hoch. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, sowohl was den Infektionsschutz betrifft als auch die inhaltliche Ausgestaltung der Konzerte. Wir dürfen nicht vergessen: Es gibt viele Menschen, die seit 18 Monaten keine Shows, keine Konzerte, keine Fußball- oder Handballspiele besucht haben. Es geht jetzt darum, Mut zu machen und diese hochemotionalen Erlebnisse wieder hervorzurufen. Das ist unsere Aufgabe, der wir nach wie vor gerne nachkommen möchten.

Die Veranstalter bitten Besitzer von Karten für die Festwiesen-Konzerte von Sarah Connor (3. September) und Roland Kaiser (4. und 5. September) um eine Umbuchung. Alle Infos dazu unter www.semmel.de/de/umbuchungen.

Von Christian Neffe