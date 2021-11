„Ground Control“: David Bowie-Konzertabend im Leipziger Krystallpalast Varieté

Leipzig

Kann man der 25 Alben umfassende Diskografie von David Bowie an nur einem Abend gerecht werden? Am Montag soll im Krystallpalast Varieté der Versuch dazu unternommen werden: „Ground Control – Songs of David Bowie“ heißt die Show, die dort am 8. November erstmals zu sehen sein soll.

„Wir wollen eine abwechslungsreiche, bunte Reise durch die Musik von David Bowie bieten“, so Melchior Walther, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem als Sänger auftretenden Christopher Nell auf die Beine gestellt hat. Das Ganz solle jedoch „keine Tribute-Show“ werden – es gehe nicht darum, Bowie zu imitieren, sondern ihn zu feiern, und das sowohl mit bekannten Hits als auch weniger bekannten Songs.

Dezente Neuinterpretationen

Die Vorbereitungen dafür hätten bereits vor einem Jahre begonnen, Melchior habe sich bei der Konzeption nicht an den Studio-, sondern den Live-Versionen der Songs orientiert. „Bowie hat seine Songs immer wieder neu interpretiert“ – eine solche, dezente Neuinterpretation soll auch „Ground Control“ bieten. Denn die neunköpfige Band habe ihren eigenen Sound entwickelt, so der 42-Jährige. „Wir wollen mit diesem Konzertabend vor allem unseren Respekt für den Meister zeigen.“

Ein zweiter Termin steht bereits fest: der 10. Januar, wenn sich Bowies Todestag zum sechsten Mal jährt.

Info: „Ground Control – Songs of David Bowie“ am 8. November um 20 Uhr im Krystallpalast Varieté, Magazingasse 4. Karten für 29 Euro (ermäßigt 24) unter www.krystallpalast.de.

Von CN