Soll man wirklich über das Wetter reden? Zehn, ach was, 20 Grad mehr hätten das Publikum sicherlich rascher in heitere Operetten-Stimmung befördert am Donnerstagabend im Gründergarten des Zoos. Vor allem hätte ein flirrender Sommerabend bei der Academixer-Premiere von Franz Lehárs „Die lustige Witwe“ den Bogenschlag zum Klimawandel leichter gemacht.

Um den geht es indirekt in der Kabarett-Adaption des Operetten-Klassikers, der etwa zur Geburtsstunde des Automobils 1905 uraufgeführt wurde. Jetzt ertönen immer lauter die Abgesänge auf den Verbrennungsmotor, und in diesen Chor platzieren die Academixer ihre Neubearbeitung.

Zur Galerie Zum Saisonauftakt war „Die lustige Witwe“ als Open Air im Leipziger Zoo zu sehen – und damit kam die berühmte Operette zum ersten Mal überhaupt auf eine Kabarettbühne. Die Adaption ist geglückt. Ab September läuft die Inszenierung von Matthias Kitter dann im Academixer-Keller in der Kupfergasse.

„Blue Motion!“ Mirko Zeta lacht sich schlapp über das neue Produkt seines AuW-Konzerns und die euphemistische Wortschöpfung. Während im Zoo derzeit lebensgroße Dinosaurier-Modelle beeindrucken, stellt Zeta einen ganz anderen Dinosaurier auf die Bühne. Den neuen Pontevedro. Auto mit Dieselmotor. Halleluja.

Affären, Verwicklungen und Verwechslungen schlüssig importiert

Pontevedro ist im Original ein Zwergstaat, in dessen Pariser Gesandtschaft es drunter und drüber geht. Aus dem Staat haben die Academixer einen Autokonzern mit Paris-Dependance gemacht. Ziemlich schlüssig werden all die Affären, Verwicklungen und Verwechslungen des Originals importiert. Erst wundert man sich, wie bruchlos sich alle Volten übertragen lassen. Aber es steht eben ein Weltkonzern Pate, der mit seinen Familienzwistigkeiten und Betrügereien selbst perfekten Operetten-Stoff produziert.

In der Regie von Matthias Kitter und mit dem von Autor Mathias Tretter überarbeiteten Libretto von Victor León und Leo Stein sieht das in Kurzform so aus: AuW schickt einen neuen Diesel auf die Straße und hat schon mal kalkuliert, wie hoch die Kriegskasse bestückt sein muss, um einen kleinen Abgasskandal zu kompensieren: 20 Milliarden.

Zufällig genau die Summe, die Hanna Glawari erben wird, wenn ihr Mann Bill Gates zum Mars aufbricht. Da muss Chef Mirko nur noch seinen Neffen Danilo anstiften, Hanna zu heiraten. Dumm nur, dass Zeta genau das vor Jahren schon einmal unterbunden hat, weil die Dame ihm nicht standesgemäß erschien. Aber 20 Milliarden ändern die Sichtweise. Nicht nur bei Zeta. Viele sind jetzt hinter Hanna her und die gilt es auszuschalten. Danilo sagt zu Hanna: „Wenn du einen Franzosen heiraten würdest, wäre das Kassenschande.“

Band bringt Dynamik ins Bühnen-Chaos

Obwohl die Academixer mit sieben Schauspielern und drei Musikern ihr größtes Ensemble seit der Wende auffahren, nimmt sich die Besetzung schmal aus im Vergleich zu Operetten-Opulenz. Was keinerlei Nachteil bedeutet, wenn nicht Imitation das Ziel ist, sondern eine kabarettistische Neuerzählung mit komödiantischem Fokus gelingt.

Jörg Leistner am E-Piano, hat die Lehár-Stücke für kleine Besetzung mit Peter Jakubik am Schlagzeug und Christoph Schenker am Cello arrangiert. Mal sorgt das Cello für Pathos in den Liebesszenen oder Piano und Schlagzeug bringen Dynamik in das Bühnen-Chaos. Dabei nimmt sich die Band geschickt zurück, trägt die Gesangsparts und lässt der Verständlichkeit der Songtexte immer den Vortritt. Bei allen Volten des Bühnengeschehens und komplizierter Mehrfachrollen bleibt die Handlung übersichtlich. Ballast ist rausgestrichen. Statt großem Operetten-Ballett legt Danilo (Ralf Bärwolff) eben einen kleinen Entspannungs-Tai-Chi-Tanz hin.

Brillante Parodie auf Ego-Manager

Kitter balanciert das Verhältnis von richtigen Charakteren und Witzfiguren gut aus. Güttersberger gibt überzeugend den Patron Zeta, selbstgefällig, wenn es nach Plan läuft, cholerisch, wenn seine Ziele durchkreuzt werden. Wenn er in tobender Pantomime seine Gewaltfantasien auslebt, ist das witzig und zugleich eine brillante Parodie auf Ego-Manager ohne Weitblick und Verantwortungsgefühl.

Anke Geißler füllt mit ihrer Bühnenpräsenz perfekt die Rolle der von allen umgarnten Hanna aus, die an ihrem Geld leidet: „Wer mir ans Gesäß greift, will nur mein Portemonnaie.“ Die Grundstory ist zeitgemäß im Großkonzern-Kapitalismus angesiedelt, die Geschlechter-Stereotype stammen aus der Zeit des Originals. Doch der Spagat funktioniert, denn die oberen Wirtschafts-Etagen gelten als Patriarchen-Reservat. Und die schlüpfrige Ambivalenz der Gags bedient Sommertheater-Erwartungen und passen in ein Umfeld mit Liedern wie dem „Weibermarsch“ („Das Studium der Weiber ist schwer“), das Publikum klatscht fröhlich mit.

Freude am derben Humor und Wortwitz

Humor-Profi Kitter dreht weiter an der Stimmungsschraube, wenn er den Auftritt der Grisetten als Travestie-Nummer abbrennt. Claudius Bruns und Peter Treuner, die sonst als gewollt trotteliges Bewerber-Duo um Hanna buhlen, lassen die Beine fliegen. Treuner überzeugt wandelbar in gleich fünf Nebenrollen. Ebenso wirft sich Barbara Weiß treffsicher in verschiedene Trophy-Wife-Rollen. Meist gibt sie Valencienne, Ehefrau Zetas und zugleich mit Camille de Rosillon (Jens Eulenberger) im Dauerflirt.

So feiert die Posse um Sex, Geld und Macht gut gespielt, schlüssig erneuert und mit Freude am derben Humor und Wortwitz ihre Premiere. Leider an einem zehn Grad zu kalten Abend. Mindestens.

Info: Bis Sonntag im Zoo (19.30 Uhr), ab 17.9. im Academixer-Keller, Tel. 0341 21787878, academixer.com.

Von Dimo Rieß