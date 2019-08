Leipzig/Istanbul

Porzellanschälchen in Reih und Glied, nur hier und da von Neugier in Unordnung gebracht, dahinter Tassen der Marke Harem’s Secret. Messingschüsseln glänzen ohne Fingerabdrücke. Der „Old Bazar“ ist eines der bizarrsten Geschäfte auf dem im April in Betrieb gegangenen Istanbul Airport, der in zehn Jahren vom Passagieraufkommen her der größte Flughafen der Welt werden soll. Er ist weder alt noch Basar. Hier wird nicht gefeilscht, gelacht, gestritten. Hier heißt es über den gestapelten orientalischen Luxus-Süßigkeiten „Buy two, get one free“. Geschwungenes Holzgestänge umwölbt nur notdürftig diesen Abklatsch eines türkischen Basars unter dem Grau des Flughafendaches.

„Nicht-Orte“ hat der französische Anthropologe Marc Augé solche ihrer Umgebung entbundenen Räume genannt – Einkaufszentren, Autobahnen, Bahnhöfe, Flughäfen. Der Unterschied zum traditionellen Ort bestehe im Fehlen von Geschichte und Relation sowie in einer kommunikativen Verwahrlosung, schrieb er. „Der Raum des Nicht-Ortes schafft keine besondere Identität und keine besondere Relation, sondern Einsamkeit und Ähnlichkeit.“

Hier treffen sich ökologischer Anspruch und tatsächlicher Fußabdruck

Der Flughafen ist aber Handlungsort für eine durchaus aufschlussreiche Begegnung: Hier treffen sich Selbst und Betrug, Scham und Flug, der eigene ökologische Anspruch und sein tatsächlicher Fußabdruck. Der eine hat bei jedem Einkauf die regionale Herkunft von Boskop, Sieglinde und Co. im Blick. Er fährt viel Rad, isst kein Fleisch aus Massentierhaltung und vermeidet Plastik, wo er kann. Der andere steigt in eine kerosinsteuerbefreite CO2-Schleuder. Und wenn er wieder da ist, hat er im Porzellanladen des eigenen Bemühens alles umgestoßen. Eben hat man sich noch über den indischen Lastwagenfahrer aufgeregt, der für eine Teepause eine halbe Stunde lang den Motor laufen ließ, jetzt hat man mit dem Flug mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen, als ein Durchschnitts-Inder pro Jahr verursacht.

Und nun? Kompensieren – bei Anbietern wie Atmosfair, Klima-Kollekte, Primaklima, Myclimate oder Klimamanufaktur. Auf deren Webseiten kann man den Zielort eingeben und eine irgendwie aus der Flugstrecke errechnete Geldsumme an Klimaschutzprojekte spenden. Für einen Hin- und Rückflug von Deutschland nach Chennai/Madras in Indien zum Beispiel errechnet Atmosfair rund 4500 Kilogramm CO2 (zum Vergleich: die Pro-Kopf-Jahresemission in Indien liegt bei rund 1600 Kilogramm) und 106 Euro. Bei Myclimate kommt man mit 2700 Kilogramm und ab 60 Euro für den selben Flug deutlich günstiger davon. Weltrettung zum Sonderpreis.

Moderner Ablasshandel

Im 500. Todesjahr des Ablasspredigers Johann Tetzel entbehrt dieses Verfahren nicht einer gewissen Ironie. Heute springt nicht mehr die Seele in den Himmel, „sobald das Geld im Kasten klingt“, aber das grüne Gewissen wird ein bisschen gestreichelt. Wohin fliegen wir eigentlich im Herbst, im Mittelmeer ist das Wasser noch herrlich warm. Urlaub ist die Flucht vor uns selbst, auch vor der eigenen Moral. Immer wieder, hin und zurück.

„No future“ oder „For future“? Auf den Flughäfen wird über die Frage mitentschieden. In den Transitzonen der internationalen Drehkreuze begegnet die globale Elite – vier Fünftel der Weltbevölkerung sind noch nie geflogen – ihren eigenen Widersprüchen. Die, die so gerne von der Nachhaltigkeit reden, zerstören den Planeten am meisten. Politiker eilen von Klimakonferenz zu Klimakonferenz – und erzeugen bei allem guten Willen zu allererst Kondensstreifen.

So ist der Flughafen, diese weitgehend austauschbare Kulisse aus Sicherheits-Infrastruktur, Duty-Free-Shops, Läden mit den immergleichen Marken und hoffnungslos überteuerten Essensständen, dieser Nicht-Ort nebenbei dann doch ein Ort der Wahrheit.

Istanbul Airport: Wie viele Arbeiter starben beim Bau?

Zurück zum Istanbul Airport, der noch eine andere Wahrheit unter sich begraben hat. Bei den Bauarbeiten sollen laut einem Bericht der Zeitung „ Cumhuriyet“ bis Februar 2018 rund 400 Arbeiter zu Tode gekommen sein. Den Angehörigen seien Geldbeträge gezahlt worden, um diese Todesfälle zu verheimlichen, schrieb das Blatt, eine der letzten oppositionellen Zeitungen der Türkei. Bei einer parlamentarischen Anfrage sprach das Arbeitsministerium von „nur“ 27 Toten. In lediglich viereinhalb Jahren wurde das Schätzungen zufolge über zehn Milliarden Euro teure Megaprojekt im Norden von Istanbul aus dem Boden gestampft – und es wird weiter gebaut. Für zunächst 90 Millionen Passagiere im Jahr ausgelegt, sollen hier in etwa zehn Jahren mehr als doppelt so viele Menschen von sechs Start- und Landebahnen aus in die Luft gehen.

Insgesamt 32 Milliarden Euro könnte der Flughafen bis zur letzten Ausbaustufe kosten, wurde hochgerechnet. Der Preis ist noch viel höher. Umwelt und Klima werden nicht nur in der Luft zerstört. 7000 Hektar Wald- und Grünfläche sind dem Flughafen bisher zum Opfer gefallen.

„Wir verteidigen hier unsere Zukunft“

Über drei Jahre hat die Berliner Videokünstlerin und Dokumentarfilmerin Julia Lazarus für ihren Film „Northern Forests“ den Raubbau dokumentiert, noch unzerstörte Landschaften und Dörfer gegen gewaltige Trümmerpanoramen geschnitten, durch die Lkw-Karawanen fahren. „Der Prozess, der hier stattfindet, ist auf mehrere Jahre angelegt, so dass eigentlich das ganze Gebiet irgendwann zur Stadt dazu gehören wird. Man wird hier keine Felder und keine Wasserbüffel, Kühe und Bauern mehr haben, sondern das wird alles Stadt sein“, sagte sie dem ARD-Kulturmagazin „ttt“. „Wir verteidigen hier unsere Zukunft“, meint eine Aktivistin, die sich der Zerstörungsmaschine in den Weg stellt.

Der Reisende, der im „Old Bazar“ eine kleine Messingschüssel für 14 Euro mitnimmt, weiß davon natürlich nichts. Er will nur wissen, von welchem Gate sein Flug nach Hause geht. Er schaut auf seine Wetter-App. Immer noch ziemlich warm in Deutschland, denkt er.

Von Jürgen Kleindienst