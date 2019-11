Die Sicherheit im Museum der bildenden Künste in Leipzig ist auf einem modernen Stand und werde regelmäßig überprüft, sagte Direktor Alfred Weidinger am Montag. So ein Fall wie der spektakulären Raub in Dresdens Grünem Gewölbe sei aber ein Anlass, noch einmal ganz genau hinzusehen. Bald soll eine Videoüberwachung getestet werden.