H(offen): Leipzigs kulturelle Eigenbetriebe bereiten sich auf den Neustart vor

Leipzig

Es gibt noch einige offen Fragen, doch immerhin scheint es vor dem Hintergrund der derzeitigen Bettenbelegung in Sachsens Kliniken denkbar, dass ab Freitag die Kultur wieder öffnen darf. Wenngleich für die Bühnenhäuser weiterhin gravierende Einschränkungen gelten sollen. Mit denen haben die Museen im Freistaat keine Probleme, drum gilt es als wahrscheinlich, dass sie in Leipzig zu den ersten Kultureinrichtungen gehören, die wieder öffnen können. Wie Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) bestätigt, bereiten sie sich darauf vor, ab dem 18. Januar wieder für Publikum zu öffnen.

Noch schneller ist nur das Haus des Buches. Dessen Chef Thorsten Ahrend zeigt sich auf Nachfrage wild entschlossen, am Montag bereits wieder loszulegen. Mit einer Lesung zum 100. Geburtstag Franz Fühmanns: Jutta Wachowiak und Andreas Herrmann lesen aus dem Briefwechsel zwischen ihm und Christa Wolf (19.30 Uhr).

Lieber bewährte Konzepte als Deckel

Das Gewandhaus bereitet sich derweil darauf vor, seine Abonnenten zu informieren und wieder in die Vermarktung einzusteigen. Läuft alles glatt, ist Steffen Schleiermachers musica nova am 19. Januar dann die erste Eigenveranstaltung nach dem Lockdown, tags darauf würde dann Andris Nelsons das erste Große Concert dirigieren. Allerdings ist man am Augustusplatz ziemlich unglücklich mit der drohenden Regelung, die Besucherzahlen bei 250 zu deckeln. Gewandhausdirektor Andreas Schulz: „Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Die Erfahrungen meiner Bayrischen Kollegen zeigen, dass damit nicht sinnvoll zu arbeiten ist, wirtschaftlich nicht, atmosphärisch nicht und auch nicht mit Blick auf das Publikum.“ Wenn es also eine landeseinheitliche Regelung sein müsse, plädiert Schulz für 50 Prozent der Platzkapazität. Bevorzugen würde er allerdings die Konzepte, die im vorletzten Lockdown mit dem Gesundheitsamt erarbeitet wurden und die sich bestens bewährt hätten.

Diese Probleme betreffen auch die Oper Leipzig. Dennoch gibt Sprecherin Gudula Kienemund zu Protokoll: „Natürlich freuen wir uns über die Perspektive, wieder öffnen zu können. Nun gibt es allerdings noch zahlreiche Details zu prüfen, zum Beispiel, ob wir nicht im Vorverkauf für den ,Ring’ Anfang März bereits mehr Karten verkauft haben als die 250, die nun als Obergrenze gelten sollen. Das wäre dann ein Problem. Aber so wie es jetzt aussieht, könnten wir davon abgesehen tatsächlich am 22. Januar wieder mit dem Spielbetrieb beginnen.“ Mit welchem Stück ist allerdings noch nicht klar, das hänge von den Details der neuen Schutzverordnung ab.

„Wir vermissen die Begegnungen“

„Wir befinden uns gerade im Abstimmungsprozess mit der Stadt, gehen aber davon aus, dass wir zeitnah wieder öffnen“, sagt Enrico Lübbe, Intendant des Schauspiel Leipzig. Das Theater ist darauf vorbereitet. Während der vergangenen Wochen wurden hinter den Kulissen mehreren Produktionen geprobt. Das Theater könnte am Samstag mit der Premiere von „Schäfchen im Trockenen“ auf der Hinterbühne wiedereröffnen. Dabei handelt es sich um die Bühnenadaption des Romans von Anke Stelling, der 2019 den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt.

„Natürlich gibt es Befürchtungen, dass wir notfalls wieder schließen müssen. Aber wir müssen nach vorne schauen und Möglichkeiten suchen und finden, dass wir langfristig lernen, mit der Situation umzugehen“, sagt Lübbe mit Blick auf eine mögliche Omikron-Welle. Ein Neustart lohne sich auch unter scharfen Hygiene-Bedingungen mit eingeschränkter Besucherzahl. „Wir vermissen die Begegnung mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern wahnsinnig.“

Worst-Case-Szenario: Hin und her

Das Theater der Jungen Welt gibt sich ebenfalls zuversichtlich, verweist aber auf laufende Absprachen unter den Eigenbetrieben der Stadt. „Wir hoffen, dass wir ab dem 16. Januar wieder Vorstellungen im Haus spielen können, da es bereits für viele der disponierten Vorstellungen eine hohe Nachfrage gibt“, sagt TDJW-Sprecherin Nina Kühne. „Wir möchten auf jeden Fall wieder öffnen, um Kindern und Jugendlichen wieder kulturelle Erlebnisse zu ermöglichen.“ Auch die Theaterclubs am Haus sollen sobald wie möglich wieder zum Probenbetrieb zurückkehren. Derzeit arbeitet das Theater mit „Der Katze ist das ganz egal“ an einer hybriden Neuproduktion, mit einer Bühnen- und einer Online-Version. Am Donnerstag feiert das Stück als mobiles Schultheater außer Haus Premiere.

Einig sind sich allerdings alle im Angesicht des Worst-Case-Szenarios. „Jetzt zu öffnen und dann nach einer Woche wieder alles zu schließen“, sagt Gewandhaus-Chef Andreas Schulz, „wäre das für alle beteiligten Schlechteste, es würde Ressourcen verbrennen und ein weiteres Stück Vertrauen kosten. Und viel ist ohnehin nicht mehr übrig.

Von Jürgen Kleindienst, Peter Korfmacher und Dimo Rieß