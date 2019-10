HGB: Fünf Studienpreisträger zeigen ihre Kunst

Leipzig

Zumeist gab es wesentlich mehr Andrang bei der Verleihung des Studienpreises für Studentinnen und Studenten der HGB in den letzten Jahren. Bis zu 100 Nachwuchskünstler in der Phase vor dem Diplom hatten sich beworben. An diesem Interesse hat sich nichts geändert. Doch statt unter den in die engere Auswahl kommenden Namen im unteren zweistelligen Bereich dann kurz vor der Verleihung eine Rangfolge von 1 und 2a plus 2b zu küren, manchmal mit Verspätung, stehen die fünf Auserwählten in diesem Jahr schon seit mehr als einer Woche fest. Ja, tatsächlich. Es sind fünf, die sich die 10 000 Euro Preisgeld gleichmäßig teilen. Lediglich ein Bonus von 1000 Euro als Anschubfinanzierung für eine begleitende Publikation wird zusätzlich vergeben. Mit dieser ziemlich einschneidenden Neuordnung des Preises haben Freundeskreis und Sparkasse als Geldgeber sowie die HGB auf die Kritik an der Vergabepraxis der letzten Jahre reagiert. Ob es dabei bleibt, wird sich zeigen.

Mit Musafer Quasim Khalef ist erstmals ein Student unter den Preisträgern, der zur Akademie für transkulturellen Austausch gehört, die für Künstler gegründet wurde, die aus Bürgerkriegsländern geflüchtet sind. Er zeigt Malerei, relativ klassisch angelegt ist. Auf einem Bild stellt er die Flucht aus dem Irak dar, oder vielmehr das Gefühl, einer anonymen Masse anzugehören. Das andere, Badende zeigend, könnte das friedliche Gegenstück dazu sein. Doch bei den Medienbildern aus dem Umfeld des Mittelmeeres müssen sich auch hier zwangsläufig bittere Assoziationen einstellen.

Video, das auf ein leeres Buch projiziert wird

Aus dem sogenannten Nahen Osten stammt auch Ronny Aviram, er kommt aus Israel. Sein Werk ist sehr persönlich angelegt. Zipora, wie der Komplex heißt, ist der Name seiner Großmutter. In einem Video, das auf ein leeres Buch projiziert wird, schreibt sie immer wieder hebräische Zeichen. Durch die Überlagerungen, in einigen Blättern auch eigenständig dargestellt, entsteht ein undurchschaubarer Block, eine Verdichtung. Die Zeichen sind da und doch nicht lesbar. Mit dem Untertitel „Invasive Species“ bringt Aviram aber dennoch eine politische Dimension hinein. Unter diesem Begriff sind eindringende und manchmal verdrängende Pflanzen- und Tierarten bekannt. Die Verbindung erscheint hier etwas konstruiert. Fremdes und Eigenes mag zwar gegenwärtig ein großes Thema sein, der Zusammenhang mit seiner israelischen Großmutter erschließt sich aber schwer.

Zeichenhaftigkeit spielt auch bei Julia Müller eine Rolle. Sie geht aber spielerischer heran. Die „Erfindung“ neuer Zeichen überlässt sie dem Zufall durch den Verlauf ausgegossener Tinte auf grobem Stoff. Das Resultat wird dann in Siebdruck übersetzt. So entstehen Bilder. Was die Krakel aber für eine semiotische Bedeutung haben, ohne die sie keine Zeichen sind, müsste in einem nächsten Schritt noch bestimmt werden.

„Katalog der Vielen“

„Katalog der Vielen“ klingt mal wieder sehr politisch. Doch die Arbeiten von Maja Behrmann sind eher reine Kunst. Ihre Auflistungen farbiger Formen haben einen rein ästhetischen Charakter. Zwar heißt es im begleitenden Text, dass es auch um Paar, Gruppe und Gemeinschaft gehe. Doch diese Konnotationen erschließen sich nicht so leicht.

Erster unter fünf Gleichen, nämlich mit dem zusätzlichen Print-Honorar ausgezeichnet, ist Jonas Roßmeißl. Er zeigt mehre Installationen unter dem Titel „How to measure the quality of life after a revolution“. Ohne englische Bezeichnungen scheint man heute schon während des Studiums keinen Erfolg mehr zu haben. Roßmeißl geht es vor allem um die Rolle des Individuums im durchrationalisierten Prozess der Warenproduktion.

Eine Gegenposition zur Rationalisierung soll offensichtlich der Flyer zur Ausstellung in einer ausgesprochen schwer lesbaren, manieristischen Schriftart sein.

Studienpreis des HGB-Freundeskreises und der Sparkasse Leipzig: Galerie der HGB, Wächterstr. 11; bis 1. November, Di–Fr., 14–18, Sa. 12–16 Uhr

Von Jens Kassner