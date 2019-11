HK Gruber 2019/20 als Komponist, Sänger und Dirigent in Leipzig zu erleben

Leipzig

„Wir standen ein für Melodie, für Rhythmus und für Tonalität“, sagt HK Gruber, 76, über das Ensemble „MOB art & tone Art“, das er 1968 gemeinsam mit den Komponisten-Kollegen Kurt Schwertsik und Otto M. Zykan gründete, „und damit standen wir ein für all das, was damals unter Höchststrafe stand. Und noch fast 20 Jahre später, 1985 war es, kam ich mit meiner ,Frankenstein’-Partitur unter dem Arm zum Dramaturgen des Wiener Konzerthauses, der mit schneidender Stimme verkündete: ,Die Zukunft der Musik liegt in der Zwölftontechnik’, meine Musik sei daher fehl am Platze.“

Welterfolgs-Grusical

Die Zeit entschied anders, hatte auch damals schon anders entschieden, denn „Frankenstein“, HK Grubers 1978 uraufgeführtes Grusical für einen Chansonnier und Orchester, war 1985 bereits ein Welterfolg, und mit über 1000 Aufführungen rund um den Globus ist es heute eines der meistgespielten Werke eines lebenden Komponisten.

Gruber verdankt ihm in mehrfacher Hinsicht den Durchbruch. Denn Leonard Bernstein verfolgte die Uraufführung am Radio und ließ Gruber hernach wissen, dass er selbst zwar bis 1987 keinen einzigen Termin mehr frei habe, sich aber ab sofort als sein Promoter einsetzen würde. Und er hielt Wort. Gruber: „Irgendwann habe ich einmal nachgefragt bei den vielen Aufträgen und Einladungen, die auf einmal über mich kamen. Beim Boston Symphony Orchestra war es, und da sagte man mir frei heraus: ,Lenny hat uns angewiesen, dass wir uns um Nali – er nannte mich immer nur bei meinem Spitznamen – kümmern, meine Werke spielen, mich zum Lehren einladen, als Chansonnier und Dirigent.“

Ein Erfolgs-Garant

Zum Schaden der jeweiligen Orchester gerieten diese Anweisungen nicht. Denn Heinz Klaus Gruber ist beinahe ein Erfolgs-Garant. Er ist es wegen seiner Musik, die perfekt ins Weltbild Bernsteins passte, weil sie nicht grundsätzlich mit der Tonalität bricht. Und er ist es wegen seiner weltumarmenden Persönlichkeit: HK Gruber ist leutselig und schwarzhumorig, laut und feinsinnig, kommt im Gespräch in weiten Mäandern vom Hölzchen aufs Stöckchen – und ist als Komponist wie als Interpret ein Perfektionist, der Kompromisse scheut wie der Teufel das Weihwasser.

Kurzgeschichten aus dem Wiener Wald

Worunter in gewisser Weise sein Gewandhaus-Komponisten-Amt leidet. Denn eigentlich gehört dazu ein Kompositionsauftrag, den Nelsons' Gewandhausorchester und sein Boston Symphony Orchestra gemeinsam auslobten. „Aber dann“, sagt Gruber, „eröffneten mir die Salzburger Festspiele die Chance zum 100. Geburtstag meines Lehrers Gottfried von Einem dessen Oper ,Der Prozess’ konzertant aufzuführen und auf CD zu produzieren. Und weil das schon immer mein Traum war, musste der Kompositionsauftrag zurückstehen. Nun gibt es als Uraufführung vier von sieben Orchesterstücken, die ich aus meiner Oper ,Geschichten aus dem Wienerwald’ herausgezogen habe. Andris hatte nichts dagegen.“

So einfach wie möglich

Warum auch? Die Oper war – natürlich – ein Erfolg. Sie ist, findet auch ihr Urheber, „sehr orchestral gearbeitet“. Und sie lebt von diesem schwer zu greifenden, aber immer erkennbaren HK-Gruber-Ton. Der ist, sagt der Komponist, „so einfach wie möglich, aber doch so, dass Alban Berg, hätte er mir über die Schulter geschaut, das Ergebnis einer Analyse wert befunden hätte. Und er navigiert „oft an der Grenze zur sogenannten Atonalität. Aber ich schreibe keine falschen Noten, weil ich falsche Noten schreiben möchte, wie viele der Komponisten von heute, die sich nicht trauen, wirklich Musik zu machen.“

„Wir waren schließlich 68er“

Er traute sich das immer, auch in Zeiten fest gefügter Dogmen. Gruber relativiert: „Natürlich durfte man auch damals schon alles. Man musste dann nur mit der Kritik und den Folgen umgehen können. Aber wir waren schließlich 68er, und der Alltagsfaschismus, der uns da von Seiten derer entgegentrat, die behaupteten, die musikalische Wahrheit gepachtet zu haben, der kam uns gerade recht!“

Anfänge im Kurorchester

HK Gruber kommt aus der Praxis. Rund drei Jahrzehnte lang versah der vormalige Wiener Sängerknabe seinen Dienst als Orchestermusiker. Zum Schluss beim Wiener Rundfunkorchester, am Anfang seiner Karriere im Kurorchester Bad Gastein. „Das hat mich schon sehr geprägt, dieser stetige Umgang mit Musik, die auch und vor allem unterhalten sollte. Irgendwann habe ich dann auch mal was in diesem Stil komponiert und es unserem damaligen Chef vorgelegt. Überraschenderweise hat er es angenommen und aufgeführt.“

Wurzel-Programm

Diese Musik ist später aufgegangen in der Orchestermusik „Manhattan Broadcasts“, die am 21. und 22. in den ersten Großen Concerten gespielt werden, die dem neuen Gewandhaus-Komponisten gewidmet sind. „Lausbuben-Musik“ nennt er sie lächelnd. Der Dirigent Lahav Shani kombiniert sie mit Mahlers Rückert-Liedern (Solist ist Matthias Goerne), Ives’ „Unanswered Question“ und Weills zweiter Sinfonie.

Die Kombination kommt nicht von HK Gruber. Aber Tobis Niederschlag, der Chef des Gewandhaus-Konzertbüros, „hat sie so zusammengestellt, dass ich es auch nicht besser hinbekommen hätte, weil das Programm recht deutlich zeigt, was meine Wurzeln sind“.

