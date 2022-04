Leipzig

„Oh, hätt‘ ich meiner Tochter nur geglaubt!“, wiederholt der Bauer immer und immer wieder. Da sitzt er nun, im Kerker, beziehungsweise mitten im Publikum der Blackbox, und suhlt sich im „Was wäre wenn“. Carl Orffs Einakter „Die Kluge“ oder „Die Geschichte vom König und der klugen Frau“ basiert auf dem Märchen „Die kluge Bauerntochter“. Die Fachrichtung Klassischer Gesang und Musiktheater der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ (HMT) hat sich in der neuen Studioproduktion des Stoffs angenommen und daraus einen packenden Abend gemacht.

Silberfolienbahnen in der Blackbox

Der Bühnenraum der Blackbox am Dittrichring ist ausgekleidet mit Bahnen aus Silberfolie, die auch den überdimensionalen Thron bedeckt. Der König kauert darauf, unruhig und mit einem irren Ausdruck im Gesicht. Nun hat ihm der Bauer zwar einen goldenen Mörser überbracht, den er auf des Königs Land gefunden hat, aber wo ist der passende Stößel dazu?

Die Tochter des Bauern hatte ihn gewarnt, er solle dem König nichts vom Mörser sagen. Denn wenn er ihm den passenden Stößel nicht liefern könne, gehe der König sofort davon aus, der Bauer habe ihn unterschlagen. Und die Tochter behält Recht. Der Bauer landet im Kerker, der König zerbricht sich den Kopf über den fehlenden Goldstößel. „Wer viel hat, der hat nie genug“, ist eine der Phrasen, die Orff im Libretto wie moralisierende Brotkrumen ausstreut.

Anton Haupt: immense Anspannung im Körper

Und der König will immer mehr. Anton Haupt stülpt das Seelenleben des verdorbenen Adeligen nach außen. Angetrieben von der Gier zu besitzen, pirscht er durch seinen Thronsaal, mit wahnhaftem Blick und ungeheurer Anspannung im ganzen Körper. Diese Anspannung überträgt sich auch auf Haupts Stimme, nimmt ihm in der ersten Hälfte die Möglichkeit, auszusingen. Sein intensiver Ausdruck verhindert den frei schwingenden Ton seines eigentlich so eindrucksvollen und großen Baritons.

Als dem König die Klugheit der Tochter zu Ohren kommt, wird sie zu seiner neuen Idée fixe. Er muss sie bezwingen. Drei Rätsel stellt er ihr, drei löst sie und so wird sie zu seiner Frau. Felicitas Wrede ist der Gegensatz zu Haupts fahriger Körperlichkeit: Stolz, mit bewussten, klar geführten Bewegungen bewegt sie sich, beinahe regungslos im Gesicht.

Felicitas Wrede als Kluge hat die Männer an der Angel. Quelle: Yannic Borchert

Felicitas Wrede: kühler und silbriger Sopran

Die Intelligenz der Klugen wird zu ihrem Schutzschild, der die Blicke der Männer an ihr abprallen lässt. Wredes Sopran ist kühl, silbrig und stabil geführt. Die Melodien, die Orff der Klugen zuschreibt, haben etwas Statisches, Mysteriöses im Mangel an emotionalem Ausdruck und unterstützen ihre Weltfremdheit.

Dirigent Benjamin Weishaupt geht Orffs Musik abstrakt an. Auch die Ausflüge ins Volkstümliche geraten in der Version für zwei Klaviere und Schlagwerk eher grotesk als gemütlich. Weishaupt schlägt weich, präzise, nüchtern. Rainer Koch und Michelle Bernard an den Tasten arbeiten das Lyrische und auch das Verstörende heraus. Im Rücken das Schlagwerk: Florian Borges, Levin Fischer, Anton Flade und Pierre Langrand. Wie Rädchen im Getriebe greifen die Geräusche ineinander, entmenschlicht, beinahe maschinell.

Inszenierung von Tilman aus dem Siepen: grotesk komisch

Tilman aus dem Siepens Inszenierung geht weg vom Märchenhaften, hin zum Morbiden und grotesk Komischen. Die drei Strolche Ervin Ahmeti, Tim Rassow und Valentin Schneider spielen mit feiner Situationskomik, wenn sie versuchen, einem Maulesel ein Eselfohlen unterzujubeln. Der aus dem Ehebett gescheuchte König gibt ihnen Recht, um so schnell wie möglich zu seiner frisch Angetrauten zurückzukehren.

Entwaffnend komisch ist die Szene im Weinkeller. Zwischen Alkoholduschen und Trinkgesängen befördern sich die Strolche ins Delirium. Die sängerische und auch die spielerische Qualität der Besetzung ist durchweg extrem hoch. Sebastian Seiberts Buffo-Tenor sticht in der Rolle des Mannes mit dem Esel hervor: Mit klarer Diktion und hellem Timbre changiert er zwischen verzweifelter Komik und zunehmend ernster Verzweiflung.

Entwaffnend komisch: Tim Rassow (Mitte) und Valentin Schneider (r.) als Strolche in der Weinkeller-Szene. Quelle: Yannic Borchert

Bühne von Frida Grubba ohne Schnickschnack

Simon Hegele lässt seinen vollen Bass als traumatisierter Bauer hervorbrechen. Markus Auerbach stattet seinen Kerkermeister mit kraftvollem, durchsetzungsfähigem Bass aus. Und Christian Moellenhoff als Mann mit dem Maulesel überzeugt sowohl stimmlich als auch spielerisch mit großer Wandlungsfähigkeit.

Frida Grubbas Bühne und Kostüm bedienen sich klarer Linien, verzichten auf Schnickschnack. Schlichte, schwarze T-Shirts verraten mit Aufdrucken, wer spricht oder kommentieren ironisch. Ein weiteres Mal überlistet die Kluge ihren Mann. Wrede singt das Schlaflied hintersinnig und berührend. Und doch muss die Bauerntochter schlussendlich feststellen: „Klug sein und lieben kann kein Mensch auf dieser Welt.“

Von Katharina Stork