Der Leipziger Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Wink warnt, dass Teile der Kultur- und Kreativszene wegen der Corona-Krise komplett verschwinden, wenn die Politik nicht gegensteuert. Im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums hat der Professor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) 2020 den jährlichen „Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft“ mitverfasst, dessen Langfassung demnächst erscheint.

Nach den Prognosen eines Forscherteams aus Berlin, Hamburg und Leipzig müssen die Kreativschaffenden 2020 bundesweit mit Verlusten von mehr als 42 Milliarden Euro zurechtkommen. Man müsse aufpassen, „dass aus diesem Einbruch kein dauerhafter Trend mit strukturellem Wegfall ganzer Teilbereiche entsteht“, sagt Wink. Das Minus mache sich in Leipzig besonders stark bemerkbar. Hier sei die Branche vielfältig und kleinteilig. Immerhin seien die Chancen der Betroffenen auf Jobs in anderen Wirtschaftsbereichen in der Stadt vergleichsweise groß, „auch wenn ich natürlich hoffe, dass sich die Kreativwirtschaft in Leipzig schnell wieder erholt“, sagt der Ökonom. Je mehr Kreative ihr bisheriges Geschäftsmodell aufgeben, desto unkreativer gerät der Leipziger Branchenmix, wenn die Pandemie irgendwann im Griff ist.

Kreativbranche war 2019 der drittgrößte Wirtschaftszweig

Dabei war der Zweig bis zum Auftauchen des Coronavirus seit mehr als zehn Jahren auf Wachstumskurs. 2019 erwirtschafteten die rund 1,8 Millionen Kreativen in Deutschland einen Umsatz von mehr als 174 Milliarden Euro. Die damit erzielte Bruttowertschöpfung von 106 Milliarden Euro lag nicht nur um 3,6 Milliarden Euro über dem Ergebnis von 2018. Mit dem geschaffenen Mehrwert lag die Kultur- und Kreativwirtschaft zudem im Branchenvergleich an dritter Stelle: hinter Fahrzeug- und Maschinenbau, aber deutlich vor Finanzdienstleistern, Energieversorgern und chemischer Industrie.

Den größten Kreativbeitrag zum Bruttoinlandsprodukt leisten Software- und Games-Anbieter: 2019 bundesweit mehr als 50 Milliarden Euro. „Auch Leipzig hat ein starkes Software- und sonstiges IT-Segment“, erklärt Wink. „Hier wird man sehen müssen, wie stark die Kunden aus anderen Branchen ihre Budgets zurückfahren.“ Wobei vor allem der Games-Markt offenbar sogar von der Corona-Krise und dem damit verbundenen Digitalisierungsschub profitiert: Der bundesweite Umsatz ist im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 um 780 Millionen Euro auf 3,71 Milliarden Euro gestiegen.

Dagegen schultern die Kleineren die Milliardenverluste. Der Umsatz bei Tanz und Theater, 2019 bei 5,7 Milliarden Euro, geht nach dem Berechnungen um bis zu 75 Prozent zurück. Fast ebenso groß sind die erwarteten Einbußen in der Filmwirtschaft, die vergangenes Jahr rund zehn Milliarden Euro umsetzte. Vor allem der weitgehende Ausfall des Konzertgeschäfts beschert der Musikindustrie ein Minus von 59 Prozent gegenüber den neun Milliarden Euro des Vorjahrs. Auf dem Kunstmarkt, auf dem 2019 noch 2,2 Milliarden Euro zirkulierten, ist mit einem Rückgang um 64 Prozent zu rechnen.

Damit alle Sparten der Kultur- und Kreativbranche Corona überstehen, empfiehlt Wink dem Bundeswirtschaftsministerium zum einen, in Förderprogrammen „auch verstärkt die nicht-technischen Innovationen in den Fokus“ zu nehmen. Zum anderen fordert er, „die kurzfristigen Rettungsprogramme besser auf die Besonderheiten der Unternehmen und Solo-Selbstständigen“ anzupassen. Immerhin geht das Neustart-Programm ebenso in diese Richtung wie die Novemberhilfe, die verlängert werden soll. Zumal die Situation vermutlich noch schlimmer ist, als der Bericht nahelegt: Der jüngste Teil-Lockdown ist in der Studie noch nicht berücksichtigt, und das Live-Geschäft legt er nicht nur teilweise, sondern komplett lahm.

